Türkiye-İsviçre maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye-İsviçre maçı muhtemel 11'leri

EURO 2020'de A Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, gruptaki son maçında İsviçre ile karşılaşacak. Peki Türkiye-İsviçre maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler..

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda henüz galibiyet yaşayamayan A Milli Futbol Takımımız, gruptaki son maçında İsviçre ile karşı karşıya geliyor.

Gruptan çıkma şansını sürdürmek adına bu akşam İsviçre'yi yenmesi gereken Bizim Çocuklar, İsviçre karşısında tüm kozlarını oynayacak.

Bu noktada futbolseverler, Türkiye-İsviçre milli maçına odaklandı. Türkiye-İsviçre maçı saat kaçta, hangi kanalda? soruları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Öte yandan Türkiye-İsviçre maçının muhtemel 11'leri de merak ediliyor.

Peki Türkiye-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye-İsviçre maçı muhtemel 11'ler...

TÜRKİYE-İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şenol Güneş ve öğrencileri, EURO 2020'de grup aşamalarındaki son maçında, İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

Sloven hakem Slavko Vincic'in görev yapacağı İsviçre-Türkiye maçı, 20 Haziran 2021 Pazar günü yani bugün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Ay Yıldızlılar için ''Ya tamam ya devam'' maçı olacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Bakü Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı yaklaşık 32 bin taraftarın tribünden izlemesi bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Mert Müldür, Kaan, Ozan, İrfan Can, Cengiz, Burak

İsviçre: Sommer, Elvedi, Schar, Akanji, Mbabu, Freuler, Xhaka, Rodriguez, Shaqiri, Embolo, Gavranovic