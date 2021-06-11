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- Türkiye - İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye - İtalya maçı muhtemel 11'leri
Türkiye - İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye - İtalya maçı muhtemel 11'leri
- Haber Merkezi
- 11.06.2021 - 13:59
- Güncelleme : 17.06.2021 - 01:08
Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıla ertelenen ve Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020, bu akşam başlıyor.
Bizim Çocuklar, 11 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan 2020 Avrupa Şampiyonası'nın ilk maçında, ev sahiplerinden İtalya ile Roma'da karşı karşıya geliyor.
Bu noktada futbolseverler, Türkiye-İtalya milli maçına odaklanmış durumda. Türkiye İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda? soruları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Öte yandan Türkiye - İtalya maçı muhtemel 11'leri de merak ediliyor.
Peki, Türkiye İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Türkiye - İtalya maçı muhtemel 11'leri...
TÜRKİYE-İTALYA MİLLİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
A Milli Takımımız, EURO 2020'nin açılış maçında, bu akşam TSİ 22.00'de Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya ile karşı karşıya gelecek.
A Grubu'nun ilk maçında Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak ve karşılaşma TRT 1'den canlı yayımlanacak.
Roma Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı yaklaşık 17 bin taraftar tribünden izleyecek. Bu mücadelede yaklaşık 3 bin Türk taraftarın da tribünde yer alması bekleniyor.
MUHTEMEL 11'LER
İtalya: Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Barella, Jorginho, Locatelli, Berardi, Insigne, Immobile
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Umut Meraş, Okay, Ozan, Yusuf, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz