Türkiye - İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye - İtalya maçı muhtemel 11'leri

Ay yıldızlı takım, 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan Euro 2020'nin açılış maçında, İtalya ile karşı karşıya geliyor. Peki Türkiye-İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıla ertelenen ve Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020, bu akşam başlıyor.

Bizim Çocuklar, 11 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan 2020 Avrupa Şampiyonası'nın ilk maçında, ev sahiplerinden İtalya ile Roma'da karşı karşıya geliyor.

Bu noktada futbolseverler, Türkiye-İtalya milli maçına odaklanmış durumda. Türkiye İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda? soruları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Öte yandan Türkiye - İtalya maçı muhtemel 11'leri de merak ediliyor.

Peki, Türkiye İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Türkiye - İtalya maçı muhtemel 11'leri...

TÜRKİYE-İTALYA MİLLİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Takımımız, EURO 2020'nin açılış maçında, bu akşam TSİ 22.00'de Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya ile karşı karşıya gelecek.

A Grubu'nun ilk maçında Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak ve karşılaşma TRT 1'den canlı yayımlanacak.

Roma Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı yaklaşık 17 bin taraftar tribünden izleyecek. Bu mücadelede yaklaşık 3 bin Türk taraftarın da tribünde yer alması bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

İtalya: Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Barella, Jorginho, Locatelli, Berardi, Insigne, Immobile

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Umut Meraş, Okay, Ozan, Yusuf, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz