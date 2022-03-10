Türkiye kar altında: Meteoroloji’nin 5 günlük tahmini

Yoğun kar yağışı bugün itibariyle yurdu sarmış durumda… Sık sık uyarılarını yineleyen Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu da yayınladı.

Türkiye’nin doğusundan batısına adeta kış geri geldi…

Günler öncesinden yapılan uyarılarla birlikte Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 38 ilde teyakkuza geçildi.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

19 İLDE EĞİTİME ARA

“Turuncu” alarm verilen bölgelerde yaşayanlar için valiliklerden beklenen açıklama geldi.

Buna göre Sibirya üzerinden gelen soğuk hava nedeniyle 19 ilde eğitime ara verildi.

FIRTINA VE YOĞUN KAR YAĞIŞI

Sıcaklıkların hissedilir derece düştüğü illerde özellikle kar yağışı adeta esarete dönüşmesin diye bir dizi tedbirler alındı.

Belediyeler, il özel idareleri, karayolları, emniyet, jandarma, 112, UMKE, Türk Kızılay ve STK'lar geceden beri herhangi bir aksaklık yaşanmaması için çalışmalarını hızlandırdı.

5 GÜNLÜK TAHMİN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, fırtına ve yoğun kar yağışının 4 gün daha sürebileceğini hava tahmin raporlarına yansıttı.

İşte 5 günlük hava raporu: