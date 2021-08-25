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    Türkiye-Karadağ maçı biletleri satışta! Türkiye-Karadağ maçının bilet fiyatları ne kadar?

    A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Maça gitmek isteyenler bilet fiyatlarını araştırarak, Türkiye-Karadağ maçının bilet fiyatları ne kadar? sorusunu gündeme getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2021 - 18:23
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    Türkiye-Karadağ maçı biletleri satışta! Türkiye-Karadağ maçının bilet fiyatları ne kadar?

    A Milli Futbol Takımı, EURO 2020'deki olumsuzlukları silmek için Dünya Kupası elemlerinde iyi bir sonuç almak istiyor.

    Taraftarların desteğini her zaman hissetmek isteyen A Milli takım, statların dolmasını bekliyor.

    Bizim Çocuklar'ı desteklemeye gitmek isteyenler ise Türkiye-Karadağ maçının bilet fiyatları ne kadar? sorusunu araştırıyor.

    Peki, Türkiye-Karadağ maçının bilet fiyatları ne kadar?

    TÜRKİYE-KAARDAĞ MAÇININ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

    A Millî Futbol Takımı, Karadağ ile 1 Eylül Çarşamba günü saat 21.45'te Beşiktaş Park'ta oynayacağı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçının öncelikli bilet satışı, Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.

    Stadyum seyirci kapasitesinin %50'si oranında ev sahibi seyirciler için satışa sunulan biletler, www.passo.com.tr, Passo Mobil Uygulama ve Beşiktaş Park Passolig Gişeleri'nden satın alınabilecek.

    Bilet satışlarında Passolig zorunluluğu aranmayacak. Türkiye-Karadağ maçının bilet fiyatları 1. Kategori için 100 TL, 2. Kategori için 35 TL ve 3. Kategori için 15 TL olarak belirlendi.

    Türkiye-Karadağ maçı biletleri satışta! Türkiye-Karadağ maçının bilet fiyatları ne kadar? #1

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