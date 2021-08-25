- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Türkiye-Karadağ maçı biletleri satışta! Türkiye-Karadağ maçının bilet fiyatları ne kadar?
Türkiye-Karadağ maçı biletleri satışta! Türkiye-Karadağ maçının bilet fiyatları ne kadar?
- Haber Merkezi
- 25.08.2021 - 18:23
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020'deki olumsuzlukları silmek için Dünya Kupası elemlerinde iyi bir sonuç almak istiyor.
Taraftarların desteğini her zaman hissetmek isteyen A Milli takım, statların dolmasını bekliyor.
Bizim Çocuklar'ı desteklemeye gitmek isteyenler ise Türkiye-Karadağ maçının bilet fiyatları ne kadar? sorusunu araştırıyor.
Peki, Türkiye-Karadağ maçının bilet fiyatları ne kadar?
TÜRKİYE-KAARDAĞ MAÇININ BİLET FİYATLARI NE KADAR?
A Millî Futbol Takımı, Karadağ ile 1 Eylül Çarşamba günü saat 21.45'te Beşiktaş Park'ta oynayacağı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçının öncelikli bilet satışı, Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.
Stadyum seyirci kapasitesinin %50'si oranında ev sahibi seyirciler için satışa sunulan biletler, www.passo.com.tr, Passo Mobil Uygulama ve Beşiktaş Park Passolig Gişeleri'nden satın alınabilecek.
Bilet satışlarında Passolig zorunluluğu aranmayacak. Türkiye-Karadağ maçının bilet fiyatları 1. Kategori için 100 TL, 2. Kategori için 35 TL ve 3. Kategori için 15 TL olarak belirlendi.