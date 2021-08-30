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Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk maçında Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...