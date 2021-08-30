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Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk maçında Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
- Haber Merkezi
- 30.08.2021 - 16:24
Dünya Kupası Elemeleri Türkiye maçları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
A Milli Takımı 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde ilk maçını Karadağ ile oynayacak. Maçlara galibiyetle başlamak isteyen milliler, sahada ter dökecek.
Heyecan dolu anları kaçırmak istemeyenler ise, Türkiye Karadağ maçının detaylarını araştırıyor. Vatandaşların gündeminde Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusu yer alıyor.
Peki Türkiye Karadağ maçı ne zaman? İşte saat ve kanal detayları...
TÜRKİYE KARADAĞ FUTBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye Karadağ futbol maçı 1 Eylül Çarşamba günü Vodafone Park'ta oynanacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.