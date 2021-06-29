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    Türkiye-Karadağ maçının stadı değişti! İşte Türkiye-Karadağ maçının yeni adresi

    2022 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Türkiye-Karadağ mücadelesinin stadyumunda değişikliğe gidildi. Bunun üzerine futbol severler, yeni stadyum hakkında araştırmalarına başladı. İşte yeni adres...
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2021 - 17:44
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    Türkiye-Karadağ maçının stadı değişti! İşte Türkiye-Karadağ maçının yeni adresi

    A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ ile oynayacağı FIFA Dünya Kupası grup eleme maçında, stadyum değişikliği yapıldı.

    Yapılan değişikliği Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) duyurdu. Bunun üzerine Türkiye-Karadağ maçının nerede oynanacağı futbol severler tarafından merak konusu oldu.

    Peki Türkiye-Karadağ milli maçı nerede oynanacak? İşte Türkiye-Karadağ maçının yeni adresi...

    TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇININ ADRESİ DEĞİŞTİ

    Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, daha önce Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacağı belirtilen Türkiye-Karadağ müsabakası, Vodafone Park'ta oynanacak.

    TFF, değişikliği şu metinle duyurdu:

    "Ay-yıldızlı ekibimiz, yeri daha önce Atatürk Olimpiyat Stadı olarak açıklanan Karadağ maçını Beşiktaş Park'ta oynayacak. Karşılaşma 1 Eylül Çarşamba günü 21.45'te başlayacak. Bu maçın ardından Cebelitarık'a gidecek olan Milli Takım, 4 Eylül Cumartesi günü Cebelitarık ile Victoria Stadyumu'nda oynayacak. Türkiye, Eylül ayının son müsabakasını ise 7 Eylül Salı akşamı Amsterdam Johan Cruijf Arena'da Hollanda ile yapacak."

    Türkiye-Karadağ maçının stadı değişti! İşte Türkiye-Karadağ maçının yeni adresi #1

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