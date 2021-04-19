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    Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan koronaya yenildi

    Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
    • AA
    • 19.04.2021 - 10:26
    • Güncelleme : 19.04.2021 - 10:35
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    Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan koronaya yenildi

    Türkiye Karate Federasyonu Başkanlığı görevini 2008 yılından beri yürüten Esat Delihasan, 11 Nisan tarihinde koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

    52 yaşındaki Delihasan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    FEDERASYON RESMİ HESABINDAN AÇIKLADI

    Karate Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Ömrünü Türk karatesine adamış başkanımız Esat Delihasan'ı kaybettik. Delihasan ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun."

    Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan koronaya yenildi #1

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