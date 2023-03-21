Türkiye, Nasreddin Hoca hakkında animasyon filmi hazırlayacak Dünya, Hollywood film yapımcısı Timur Bekmambetov tarafından yönetilecek sevilen Türk halk kahramanı hakkında İngilizce animasyon filmini izleyecek.

Türkiye, Hoca Nasreddin'i konu alan bir animasyon filminin uluslararası ortak yapımına öncülük edecek. Bir yapım şirketi ve aynı zamanda Türkiye'nin ulusal kamu yayıncısı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun içerik sağlayıcılarından biri olan Yeni Düşler Animasyon, ikonik Türk halk kahramanının zamansız hikayelerini küresel bir izleyici kitlesine sunacak olan yeni bir animasyon filmi için Hollywood film yapımcısı Timur Bekmambetov ile işbirliği yaptığını duyurmaktan gurur duyuyor. Hoca'yı konu alan animasyon filmi 2024 yılında İngilizce olarak dünya çapında vizyona girecek ve devamında TV dizisi, çizgi roman ve VR deneyimi ile bir eğlence evrenine dönüşecek.

İşbirliği kapsamında Yeni Düşler Animasyon, Bekmambetov'un eğitim modeliyle Türkiye'de bir animasyon okulu açacak ve bu okulun öğrencileri gelecekte Hoca'nın animasyon filminin ve diğer Türk ve Hollywood animasyon yapımlarının yapım ekibine katılma şansına sahip olacak. Okulun özgün yaklaşımı, profesyonel oyuncuları animasyon sanatçılarına dönüştürmek olacak. "Sadece tasarımcıların animasyon yaratabileceği yaygın bir yanılgıdır. Modern yazılımlar çarpıcı görseller yaratmamızı sağlıyor, ancak bunların arkasında bir karakter yaratmak için oyunculuk ilkelerini anlamak gerekiyor," diye açıklıyor Bekmambetov.

"Hoca ile ilgili proje, bu efsanevi karaktere ev sahipliği yapan ve bölgedeki en önemli film yapımcılarından biri olan Türkiye olmadan yapılamazdı. Türkiye'nin ve diğer Türk dilli ülkelerin desteğiyle Hoca'yı dünyada yıldızlaştırmayı umuyoruz" diye ekliyor Bekmambetov.

Bekmambetov, Angelina Jolie ve Morgan Freeman'ın başrollerini paylaştığı gişe rekortmeni aksiyon filmi Wanted'ı yönetmesi, Benedict Cumberbatch'in başrolünü oynadığı dönem draması The Current War'ın yapımcılığını üstlenmesi ve Tim Burton'la birlikte 9 adlı animasyon filminin yapımcılığını üstlenmesiyle tanınıyor. Hoca bir tutku projesidir. Kazakistan'da doğup büyüdüğü için bu konuya yabancı değil: "Orta Doğu ve Asya'daki insanlar için Hoca'nın süper kahraman statüsü var. Dünyanın bu bölgesinde farklı isimlerle tanınıyor ama her ülke için ulusal bir kahraman. Türkiye'de Hoca, Kazakistan'da Aldar Köse, Arap ülkelerinde Joha, Çin'de Afanti olarak biliniyor. Dünyanın bu bölgesinde kültürü savunan ve halkları birleştiren bir miras varsa o da Hoca'dır."

"Bu heyecan verici projede Timur Bekmambetov ile çalışma fırsatı bulduğumuz için çok heyecanlıyız. Vizyonu ve yaratıcılığı onu Nasreddin Hoca masallarını hayata geçirmek için mükemmel bir ortak haline getiriyor" dedi. "Dünya çapında bir film yapımcısı tarafından desteklenen bir animasyon okulu açarak Türk animasyon endüstrisinin büyümesini desteklemekten de gurur duyuyoruz."

Hoca Nasreddin'i konu alan animasyon filmin yapımına Türkiye'nin yanı sıra Türk dilinin konuşulduğu diğer ülkeler de katılıyor: Özbekistan ve Kazakistan. 2022 yılının sonunda Türk dili konuşan ülkelerin ortak başvurusu sonucunda Hoca Nasreddin'in anlatı geleneği UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras listesine eklenmişti. Bekmambetov, bu yıl içinde Çin ve Arap ülkelerinin de ortak yapıma katılmasını bekliyor.