Türkiye nüfusu ne kadar, kaç milyon 2022?

Türkiye nüfusu ne kadar, kaç milyon 2022?

TÜİK, Türkiye nüfusuna ilişkin güncel verileri paylaştı. Sık sık merak edilen Türkiye'de kaç milyon kişi var sorusu da yanıt buldu. Peki Türkiye nüfusu ne kadar, kaç milyon oldu 2022? İşte detaylar...

Geçmişten günümüze her dain kalabalık bir coğrafya olan Türkiye'de nüfus bu yine artış gösterdi.

İç ve dış göç hareketliliğinin yaşandığı birçok ilde yaşayan kişi sayısı değişiklik gösterse de, toplam sayıya bakıldığında ciddi bir yükseliş görünüyor.

Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 81 ildeki artış, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜKİ) tarafından duyuruldu.

İllere göre dağılımın yanı sıra, kadın ve erkek oranı da açıklandı.

Peki Türkiye nüfusu ne kadar, kaç milyon oldu? İşte, Yeni nüfus sayımı sonuçları, il il Türkiye nüfus sıralaması TÜİK...

TÜRKİYE NÜFUSU NE KADAR 2022?

Türkiye nüfusu 2021 yılına göre toplam 83.614.362 olup 42 milyon 428 bin 101 erkek ve 42 milyon 252 bin 172 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise %50,1 erkek, %49,9 kadındır.

ERKEK VE KADIN ORANI

Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 41 milyon 915 bin 985 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 698 bin 377 kişi oldu.

Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 56 bin 815 kişi azalarak 15 milyon 462 bin 452 kişiye düştü. Türkiye nüfusunun %18,49'unun ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 663 bin 322 kişi ile Ankara, 4 milyon 394 bin 694 kişi ile İzmir, 3 milyon 101 bin 833 kişi ile Bursa ve 2 milyon 548 bin 308 kişi ile Antalya izledi.

Bayburt, 81 bin 910 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu.