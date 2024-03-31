Türkiye sandık başında: Renkli görüntüler gelmeye başladı 31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlar sandık başına giderken, oy kullanma işleminde renkli görüntüler ortaya çıktı.

ensonhaber.com

Yerel seçimler için yurt genelinde oy verme işlemi sürüyor.

Vatandaşlar, sandık başına gitmeye başladı.

Oyunu kullanmaya gelen vatandaşlar ise sandık başında renkli görüntüler oluşturdu.

Kimisi köpeğiyle geldi kimisi renkli kıyafetlerle

Adana'da 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için bir kişi sandık başına kentin yöresel kıyafetiyle, bir kişi de kral kostümü ile gitti.

Kral kıyafeti giymesi ve taç takarak kentte dolaşması sebebiyle "Adana Kralı" olarak bilinen 69 yaşındaki Hüseyin Şen, merkez Sarıçam ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki Bilge Kağan Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

Ankara ve İstanbul'da ise bazı vatandaşlar köpekleriyle oy kullanmaya geldi.

Düzce'de astronot kıyafetiyle oy kullandı

Düzce'de muay thai milli sporcusu Muhammet Bişgin, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanacağı Beyciler İlkokulu'na, kendi tasarladığı astronot kostümüyle geldi.

Papağanıyla gitti

Antalya'da taksicilik yapan Rasim Işık, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde papağanıyla oyunu kullandı.

Merkez Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi'nde yaşayan 46 yaşındaki Işık, Gazi Anadolu Lisesi'ne papağını "Paşa" ile gitti.

"Paşa 8 aylık"

Diğer seçmenlerin de dikkatini çeken Işık, 1469 No'lu sandıktaki işlemlerinin ardından omzundaki papağanıyla kabine girdi. Oy verme işlemi sırasında papağının sürekli ses çıkarması salondaki görevlileri gülümsetti.

Zarfı sandığa atarak vatandaşlık görevini yerine getiren Işık, "Paşa"nın 8 aylık olduğunu ve yanından ayrılmadığını söyledi.

"Birkaç kelime konuşabiliyor"

Oy kullanmaya papağanıyla konuşarak geldiğini belirten Işık, şöyle dedi: