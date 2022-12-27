Türkiye Şeker Fabrikası işçi alımı! Türkşeker personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Türkiye Şeker Fabrikası bünyesinde görevlendirilmek üzere 22 personel alınacağı duyuruldu. Peki Türkşeker işçi alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır? Başvuru şartları nelerdir?

İş arayan vatandaşlar için, kadrolu ya da sözleşmeli olarak Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden iş ilanları yayınlanmaya devam ediyor.

Türkiye Şeker Fabrikası (Türkşeker) personel alımı ilanı İŞKUR tarafından yayınlandı. Pek çok ilde en az ortaöğretim mezunu ve önlisans mezunu personel alımı yapacak.

Türkşeker bünyesinde istihdam edilmek üzere 6 engelli, 1 eski hükümlü ve 16 normal olmak üzere toplamda 22 işçi alımı yapılacak.

Resmi Gazete'de yayınlanan kamu personel ilanına göre son başvuru tarihi 30 Aralık 2022.

İş arayan vatandaşlar, İŞKUR tarafından yayınlanan Türkşeker personel alımı başvuru detaylarını araştırıyor. İşte merak edilenler...

Nasıl başvuru yapılır?

Adaylar başvurularını 26 Aralık 2022 tarihinden itibaren İŞKUR üzerinden Online olarak, hizmet noktalarına giderek şahsen ve ALO 170 hattını arayarak telefonla yapacaklardır.

Başvuru şartları