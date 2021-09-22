Euro
10.1457
0.28%
Dolar
8.6374
0.12%
Altın
493.89
0.33%
Borsa
1.407
1.58%
Bitcoin
374.629
0.61%
EXEN Coin
22.76
0.35%
19ºC
İstanbul
Bulutlu 19 C

    Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında

    Yeni bir alçak basıncın etkisine giren Türkiye'de, sıcaklıklar 5 derece daha düşecek. İstanbul, Trakya ve Ege Bölgesi'ni etkileyen hava sistemi, cuma günü etkisini kaybedecek.
    • AA & Ensonhaber
    • 22.09.2021 - 19:03
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 19:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında

    Kış sezonunun ilk soğuk hava dalgası geldi. Bu geceden itibaren sıcaklıklar düşmeye başlıyor.

    BU GECEDEN İTİBAREN SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sıcaklıkların, bu akşam saatlerinde Marmara Bölgesi'nden başlayarak perşembe günü ülke genelinde 6 ila 10 derece düşmesi bekleniyor.

    "KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR"

    İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan, "İstanbul'da bu gece itibarıyla başlayacak, yarın da etkili olacak kuvvetli yağış bekleniyor. Ayrıca Ege'nin doğu ve orta kesimlerinde ve Trakya'da kuvvetli yağış bekleniyor. Bu bölgelerde sel ihtimali de var." dedi.

    Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında #1

    5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİNİ

    Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında #2

    Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında #3

    Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında #4

    Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında #5

    Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir