Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında

Yeni bir alçak basıncın etkisine giren Türkiye'de, sıcaklıklar 5 derece daha düşecek. İstanbul, Trakya ve Ege Bölgesi'ni etkileyen hava sistemi, cuma günü etkisini kaybedecek.

Kış sezonunun ilk soğuk hava dalgası geldi. Bu geceden itibaren sıcaklıklar düşmeye başlıyor.

BU GECEDEN İTİBAREN SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sıcaklıkların, bu akşam saatlerinde Marmara Bölgesi'nden başlayarak perşembe günü ülke genelinde 6 ila 10 derece düşmesi bekleniyor.

"KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan, "İstanbul'da bu gece itibarıyla başlayacak, yarın da etkili olacak kuvvetli yağış bekleniyor. Ayrıca Ege'nin doğu ve orta kesimlerinde ve Trakya'da kuvvetli yağış bekleniyor. Bu bölgelerde sel ihtimali de var." dedi.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİNİ