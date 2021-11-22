Türkiye Taşkömürü Kurumu işçi alımı yapacak! TTK nitelikli işçi alımı başvuru tarihleri ve şartları 2021

Türkiye Taşkömürü Kurumu işçi alımı yapacak! TTK nitelikli işçi alımı başvuru tarihleri ve şartları 2021

Türkiye Taşkömürü Kurumu, daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere 30 nitelikli işçi alımı yapacak. Peki 2021 Türkiye Taşkömürü Kurumu işçi alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları nelerdir?

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK), farklı kadrolar için işçi alımı gerçekleştirileceğini açıkladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; 2021 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı çerçevesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu yerüstü işyerlerinde 4857 sayılı İş Kanununa tabi daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere 30 nitelikli eleman alımı yapılacak.

Zonguldak'ta istihdam edilecek olan adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden gerçekleştirebilecek.

İş başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, TTK işçi alımı başvuru şartları ve son başvuru tarihi hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Peki, Türkiye Taşkömürü Kurumu işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? TTK personel alımı başvuru şartları neler, son tarih ne zaman? İşte 2021 TTK nitelikli işçi alımı başvuru tarihleri ve şartları...

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Türkiye Taşkömürü Kurumu işçi alımı başvuruları, 22-26 Kasım 2021 tarihleri arasında 5 gün süresince İŞKUR resmi internet adresi üzerinden yapılabilecek.

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların ilanın yayımlandığı dönem itibarıyla en az 18, en fazla 34 yaşında olması, 35 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.

Kaynak işçisi, talaşlı imalat işçisi, ağaç işleri işçisi, elektrik işçisi, mekanizasyon ve pres işçisi olmak üzere toplam 30 nitelikli işçi alımı gerçekleştirilecek. İş ilanlarında alanlarıyla alakalı olarak meslek liselerinden mezuniyet şartı bulunuyor.