Türkiye yağışlı havanın etkisi altına giriyor

Türkiye bugün yağışlı havanın etkisine girerken Doğu Anadolu'nun doğusu ile kuzeyinde yağışlar kar şeklinde olacak.

Türkiye yağmura ve kara teslim oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun tamamında yağışlı hava etkili olacak.

SARI VE TURUNCU UYARI

Adana'nın güneyi ile Osmaniye'de sağanak ve gök gürültülü sağanak, Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m2) yağış etkili olacak.

Adana, Artvin, Aydın, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Yozgat, Bayburt, Yalova, Osmaniye için sarı, Muğla için turuncu uyarı verildi.

DOĞU KARADENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin`in kuzey kesimlerinde yer yer çok kuvvetli sağanak beklendiği vurgulandı.



Açıklamada, ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan ve yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Kuvvetli yağışın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

KAR GELİYOR

Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinde kuvvetli sağanak, akşam saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bırakacak.

Erzincan, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum'un yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.



Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinde kuvvetli sağanak, akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimleri başta olmak üzere Kayseri’nin kuzeyi, Yozgat’ın doğusu ve Sivas’da yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Yüksek kesimler başta olmak üzere Kayseri’nin kuzeyi, Yozgat’ın doğusu ve Sivas’ta yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı olacağı belirtildi.

Yağmurla başlayacak yağışın zamanla yüksek kesimler başta olmak üzere Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Erzurum`da yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağışı şeklinde etkili olması bekleniyor.