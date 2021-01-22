Türkiye'de 2020, 6'ncı en kurak yıl olarak kayıtlara geçti

Türkiye'de 2020, 6'ncı en kurak yıl olarak kayıtlara geçti

Geçen yıl alansal yağış ortalaması 500 milimetre olarak kaydedildi.

Türkiye'de 2020 yılına ait yağış verileri belli oldu.

Geçen yıl, yağışlar yüzde 13 azaldı ve son 40 yılın en kurak 6. yılı yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de sıcaklıklar 2020 yılında mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Sıcaklıklarla beraber yağışlar da azaldı.

YAĞIŞ ORTALAMASI

Türkiye'de uzun yıllar, yağış ortalaması 574 milimetre olarak ölçüldü. Ülkede 1981'den sonra en kurak yıl 2008 yılında yaşandı. 2008 yılında yağışlar, uzun yıllar ortalamasının yüzde 22 altında gerçekleşti.

En kurak 2. yıl ise 1989 yılında yaşandı. Bu yıl da ortalama yağışlar yüzde 18 azaldı. 1990 yılı da en kurak 3. yıl olarak kaydedildi ve yağışlar uzun yıllar ortalamasının yüzde 17 altında oldu.

EN KURAK 6'NCI YIL

2020 yılında alansal yağış ortalaması ise 500 milimetre olarak kaydedildi. Geçen yıl yağışlar yüzde 13 azalarak 6. en kurak yıl olarak kayıtlara geçti.

YAĞIŞLAR, 8 AY NORMALLERİN ALTINDA KALDI

Geçen yıl yağışlar ocak, nisan, temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında normallerin altında kaydedildi.

Yağışlar ocakta yüzde 7, nisanda yüzde 16, temmuzda yüzde 14, ağustosta yüzde 12, eylülde yüzde 57, ekimde yüzde 58, kasımda yüzde 49 ve aralıkta yüzde 42 azaldı.

Şubatta yüzde 24, martta yüzde 22, mayısta yüzde 28 ve haziranda yüzde 28 artış yaşandı. Geçen yıl yağışlar Mersin, Giresun, Trabzon, Şırnak, Adıyaman, Diyarbakır, Hakkari, Batman Kırklareli, Göller Yöresi dışında normallerin altında kaldı.

İstanbul'da kuraklığın en net görüntüsü ViDEO