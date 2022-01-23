Türkiye'de 2021 yılında 1 milyon 47 bin 975 bebek doğdu

Türkiye'de 2021 yılında 1 milyon 47 bin 975 bebek doğdu

Geçtiğimiz yıl ülkemizde, 1 milyon 47 bin 975 bebek dünyaya gelirken, en fazla tercih edilen isimler erkek bebeklerde Yusuf, kız bebeklerde ise Zeynep oldu.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 2021'de 1 milyon 47 bin 975 bebek dünyaya geldi.

ERKEK BEBEKLERE ÇOĞUNLUKLA YUSUF İSMİ KOYULDU

En fazla verilen isimler ise 7 bin 134 bebeğe Yusuf, 6 bin 304'üne Alparslan, 5 bin 777'sine Miraç isilmleri tercih edildi.

KIZ BEBEKLERİNE İSE EN ÇOK ZEYNEP İSMİ VERİLDİ

Bu isimleri sırasıyla Ömer Asaf, Eymen, Göktuğ, Ömer, Mustafa, Aras ve Ali Asaf takip etti. Kız bebeklere en çok verilen isimler arasında ilk sırayı ise Zeynep aldı.

Geçen yıl Zeynep ismi 10 bin 130 bebeğe verildi. Ayrıca 6 bin 546 bebeğe Elif, 6 bin 496 bebeğe ise Asel ismi konuldu. Kız bebeklerde Zeynep, Elif ve Asel isimlerini sırasıyla Asya, Defne, Azra, Nehir, Zümra, Eylül ve Ecrin izledi.