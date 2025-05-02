Türkiye'de 2024 yılında çiğ süt üretimi yüzde 4,7 arttı

AA

Türkiye’de çiğ süt üretimi, 2024’te hem miktar hem dağılım açısından dikkat çeken bir değişim yaşadı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin çiğ süt üretim istatistiklerini açıkladı.

Verilere göre, 2023'te 21 milyon 481 bin 567 ton olan çiğ süt üretim tahmini, 2024'te yüzde 4,7 arttı.

2024'TE ÇİĞ SÜT ÜRETİMİ 22 MİLYONU AŞTI

Bu artışla birlikte çiğ süt üretimi 22 milyon 487 bin 757 tona yükseldi.

Bir önceki yıla göre inek sütü üretimi yüzde 5,4, manda sütü üretimi yüzde 35,1 artarken koyun sütü üretimi yüzde 2,9 ve keçi sütü üretimi yüzde 11,2 azaldı.

İNEK VE MANDA SÜTÜ ÜRETİMİNDE ARTIŞ

Geçen yıl çiğ süt üretiminin yüzde 93,6'sını inek sütü, yüzde 4'ünü koyun sütü, yüzde 2,1'ini keçi sütü ve yüzde 0,3'ünü manda sütü oluşturdu.

ÇİĞ SÜTÜN SATILDIĞI KURUMLAR

Tarımsal işletmeler tarafından 2024'te üretilen çiğ sütün yüzde 57,7'si süt toplama merkezlerine ve süt işleme tesislerine, yüzde 18,3'ü ise doğrudan tüketiciye veya sokak sütçüsü, tüccar, pastane, dondurmacı gibi yerlere satıldı.

Üretilen çiğ sütün yüzde 15,9'u, "hane halkı" niteliğindeki tarımsal işletmeler tarafından süt ürünü üretmek için kullanıldı.

ÜCRETSİZ VERİLEN SÜT ORANI YÜZDE 1,1

Sağıldıktan sonra hayvan besleme amacıyla kullanılan çiğ süt oranı yüzde 4,8, hanede tüketilen ve ücretsiz olarak verilen çiğ süt oranı yüzde 1,1 olarak kayıtlara geçti.

Üretim ve işleme sürecinde meydana gelen kayıplar toplam üretimin yüzde 0,1'ini oluştururken kullanım alanı bilinmeyen çiğ süt oranı yüzde 2 olarak hesaplandı.

Türkiye'de 2023 ve 2024 yıllarında üretilen çiğ süt üretimleri (ton) şöyle: