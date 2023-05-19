Türkiye'de Anadolu Parsı aramaları başladı Türkiye’de nesli tükenmek üzere olan Anadolu Parsı, DKMP Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak 18 ilde fotokapanlarla aranacak.

İHA

Kedigiller ailesinin dünyadaki 36 adet kedi türü içerisinde en geniş yayılışa sahip olan pars türünün alt türlerine ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Nesli tükendiği düşünülen Anadolu Parsı , Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün ilk kez 25 Ağustos 2019'da fotokapanla görüntülendi.

İç Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgelerindeki ormanlarda 1975 yılına kadar dağılım gösterdiği bilinen, canlı kaydı alınmamış olan Anadolu Parsı'na ait ilk resmi kayıt niteliğindeki görüntü ve fotoğraflar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) iş birliğindeki proje çerçevesinde, Batı Akdeniz'de 25 Ağustos 2019'da elde edildi.

"Ülkemizde yok olduğu biliniyordu"

Proje yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Yasin Ünal, Anadolu Parsı'nın tarih, kültür ve biyo çeşitlilik açısından değerli bir yaban hayvanı olduğunu belirterek şunları söyledi:

1965 yıllardan sonra ülkemizde yok olduğu biliniyordu fakat 2019 yılında koruma amaçlı yapılan Tarım Orman Bakanlığı tarafından kurulan fotokapanlara takıldı ve ardından bu çalışmaya biz doğal DKMP 6. Bölge Müdürlüğü ve ISUBU iş birliğinde başlandı ve o günden itibaren geçen yaklaşık 4 yıl süre içerisinde bu tür ülkemizde şu anda takip ediliyor, araştırılıyor bununla alakalı fotokapan yöntemi kullanılıyor ve türün yarışı hakkında sürekli veri sağlanıyor. Bu veriler Tarım Orman Bakanlığı DKMK 6. Bölge Müdürlüğünde ve üniversitemizde şu anda saklı halde bulunuyor.

Aranacak bölgeler

Osmaniye, Adana, Mersin, Antalya, Burdur, Isparta, Denizli, Muğla, İzmir ve Manisa gibi birçok illerde Anadolu Parsı'nın fotokapanlarla aranacağını açıklayan Ünal, şu ifadeleri kullandı:

Özellikle daha çok dişi birey, yavru birey aileleri araştıracağız ve bulduğunuz bireyleri inşallah yarış haritalarını tespit edeceğiz bunu haritalar işleyeceğiz ve yaptığımız bu çalışmada bu türün ülkemizde korunması, geliştirilmesi için elimizden geldiğince bütün çalışmaları yapıp elde edilen bütün veriler Tarım Orman Bakanlığı ve TÜBİTAK'la paylaşacağız, aynı zamanda da elde ettiğimiz veriler tür eylem planı için çok önemli veriler olacak ham veriler olarak olacak ve sonra bunlar tabi genel olarak işlenecek.

"Çok değerli bir türü koruyalım"

Anadolu Parsı'nın avlanmasının yasak olduğunu belirten Ünal, şunları söyledi: