Türkiye'de beslenmesi yasak olan köpek ırkları

Hayvan Hakları yasa tasarının açıklanmasının ardından Türkiye'de hangi köpekleri beslemek yasak sorusu gündeme geldi. İşte ülkemize girişi ve beslenmesi yasak olan köpek türleri...

Türkiye uzun zamandır hayvan haklarında yapılacak düzenlemeleri ve yeni yasaları bekliyor.

Hayvanların bir eşya olarak değil can olarak görüleceğini temin eden Mahir Ünal, yaptığı açıklama ile birlikte hayvan hakları yasasına dair detayları paylaştı.

Son zamanlarda yaşanan köpek saldırıları da dikkate alınarak, sunulacak olan yasa tasarısında beslenmesi yasak olan köpek türleri de yer aldı. Bu kapsamda vatandaşlar Türkiye'ye girişi ve beslenmesi yasak olan türler hangileri sorusunu araştırmaya koyuldu.

İşte ülkemizde yasak olan köpek türleri..

TÜRKİYE'DE BESLENMESİ YASAK OLAN IRKLAR

Ülkemizde insanların besleyebileceği köpek ırkları yasalar ile belirlenmiştir. Bu köpek ırklarının yurda girmesi, bir sahibe verilmesi, herhangi bir reklam konusu olması, takas işlemine koyulması, çiftleştirilmesi veya birine hediye verilmesi yasaklanmıştır. Bunun için Çevre ve Orman Bakanlığı 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çıkarmıştır.

Belirlenen yaklaşık 10 cins köpek, kas ve çene yapısının çok kuvvetli olması sebebiyle insanlar için tehlike oluşturma ihtimaline karşı yasaklanmıştır.

Bahsedilen yasaklı köpek türleri ise şunlardır:

PİTBULL TERRİER

Pitbull Terrier cinsi köpekler, Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede yasaklanmış köpek sınıfında yer alırlar. Çok güçlü bir çene yapısına sahip olan bu köpekler, çenelerini kullanarak 1 tona kadar basınç uygulayabilirler. Yalnızca tek bir sahip tanırlar ve eğitimleri ile ilgili inatçı bir tavır sergilerler.

BREZİLYA MASTİFF (FİLA BRASİLEİRO)

Türkiye’de bakılması yasak olan köpekler listesinde Brezilya Mastiff cinsi köpekler de yer alır. Güçlü ve kaslı bir kemik yapısına sahip bu köpekler sahiplerine bağlı hayvanlardır. Fakat yabancılara ve diğer hayvanlara karşı kuşkucu tavırlar sergiler ve her an saldırıya geçebilirler.

JAPANESE TOSA

Japon dövüş köpeği olarak da adlandırılan Japanese Tosa cinsi köpekler; dayanıklı, zeki, saldırgan ve cesur hayvanlardır. Tehdit edici olabilen bu Japanese Tosalar, aile yaşantısına uygun değildirler.

Aile içerisinde alıştırılsalar dahi lider kişilikleri nedeniyle tam olarak itaat etmez ve kendi istediklerini yaptırmaya çalışırlar. Diğer hayvanlar ile sosyalleştirilmeleri de oldukça zordur.

Türkiye dışında Norveç, Danimarka, Yeni Zelanda, İzlanda ve Malezya gibi ülkelerde de yasaklı köpek ırkları arasındadır.

DOGO ARGENTİNO

Dogo Argentino cinsi köpekler, Türkiye’de bakılması yasak köpekler arasında yer alır ve Türkiye harici daha pek çok ülkede yasaklı köpekler listesinde yer alırlar. Bu ülkelerin başında ise Portekiz, Avustralya ve Yeni Zelanda gelmektedir.

Yeni insanlarla ve hayvanlar ile tanışırken her zaman şüpheci davranan Dogo Argentinolar, ailelerine zarar verilmesine asla izin vermez ve onları canları pahasına korurlar.

PRESA CANARİO

Türkiye’de yasaklanan köpek ırkları listesinde adı geçmese de bazı ülkelerde yasaklı listesinde yer alan bir diğer ırk ise Presa Canariodur.

Son derece sert karakterli olan bu köpeklerin evcil hayvan olarak tercih edilmesi uygun değildir. Çünkü söylenen hiçbir şeyi yapmaz ve itaat etmezler.

Mastiff ve Pitbull kırması Presa Canario cinsi köpekler, yalnızca Amerika’da suçluların yakalanması için kullanılmaktadır. Avustralya ve Yeni Zelanda’da yasaklanmış ırklar arasındadır.

DİĞER ÜLKELERDE YASAK IRKLAR

NAPOLİTEN MASTİFF

Bermuda ve Singapur’da yasak olan, Romanya ve Malezya’da ise kısıtlamalara tabi olup, ciddi ve güçlü görünümleri ile ürküten bu köpekler, adaleli bir vücuda ve bol kırışıklığa sahiptir.

Her ne kadar ürkütücü bir görünüme sahip olsalar da insanlara karşı barışçıl bir tutum sergilerler. Ancak horlama, salya ve tüy dökme gibi problemler nedeniyle apartman dairelerinde beslenmeye uygun değildirler. Sahiplerine karşı iyi huylu olan Napoliten Mastiff cinsi köpekler, yabancılara karşı kuşkucu davranırlar ve diğer hayvanlar ile yalnız bırakılmamaları gerekir.

Türkiye’de yasaklı ırklar listesinde değildir.

AMERİKAN BULLDOG

Danimarka ve Singapur gibi ülkelerde yasaklı olan Amerikan Bulldoglar, aile üyelerine karşı son derece sevecen ve uyumlu davranırlar. Buna rağmen yabancılara ve diğer köpeklere karşı her daim şüpheyle yaklaşırlar.

Otoriter kişilikleri ile bilinen bu köpeklerin diğer evcil hayvanlar ile uyum içerisinde yaşamaları için küçük yaşlardan itibaren aynı ortamda bulunmaları gerekmektedir. Yine çok güçlü ve atik olan Amerikan Bulldoglar, ailelerine karşı herhangi bir tehdit algıladıklarında onları canları pahasına korurlar.

Türkiye’de yasaklı ırklar listesinde değildir.

WOLFDOG

Wolfdog cinsi köpeklerin bir çok farklı ülkede yasaklanan köpek ırkları arasına dahil edilmelerinin en önemli nedeni genetikleri ile çok fazla oynanmış olmasıdır.

Vahşi kurt ile köpek kırması olan Wolfdoglar, köpeklere oranla daha güçlü bir kas yapısına sahiptirler. Kondisyonları çok güçlüdür ve kurt kırması olmaları nedeniyle öldürücü olabilirler.

Ayrıca bu köpekler son derece dengesiz hayvanlardır. Bazen köpek gibi hareket ederken bazen ise kurt gibi hareket edebilirler. Yani verecekleri tepkiyi önceden kestirmek neredeyse imkansızdır.

Türkiye’de yasaklanmış ırklar listesinde değildir.

BANDOG

Oldukça ağır ve kaslı bir vücuda sahip Bandoglar, pek çok ülkede dövüş köpeği olarak kullanıldıkları için bazı ülkelerde beslenmesi yasaklanmış köpek cinsleri arasında yer almaktadır.

Sahiplerine karşı çok sadık ve sevecen olan bu köpekler, onları memnun edip korumak için yaşarlar. Eğer herhangi bir tehlike sezerlerse havlamak yerine direkt olarak tehlikenin üzerine gitmeyi tercih ederler.

Yine yanlış eğitilmeleri sonucunda çok sert ve tehlikeli köpekler haline gelebilirler. Bu nedenle ilk defa köpek besleyecek kişiler için önerilmezler. Çünkü Bandogların köpek içgüdüsünden anlayan kişiler tarafından doğru bir şekilde yönlendirilmeye ihtiyaçları vardır.