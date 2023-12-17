Türkiye'de bir ilk: Yalova'da bonsai müzesi kuruluyor Yalova'da yapımı süren bonsai müzesi, Uzak Doğu kökenli saksıda minyatür ağaç yetiştirme sanatından 200'e yakın eserle birkaç ay sonra kapılarını ziyaretçilerine açacak.

AA & Ensonhaber

Bonsai, özel tekniklerle ağaçların saksılarda budanarak küçültülüp şekil verilmesi sanatını ifade eder. Dünya genelinde büyük ilgi gören bu sanat dalı, estetik bir çalışma olarak ön plana çıkmaktadır.

Yalova, aynı zamanda "çiçek kenti" olarak bilinir ve bu güzellikleri daha da zenginleştirmek amacıyla İl Özel İdaresi tarafından Türkiye'de bir ilk olan "Yalova Bonsai Müzesi" inşa ediliyor. Bu müze, Çin ve Japonya kökenli bonsai sanatının tanıtımına katkıda bulunarak bu sanata olan ilgiyi artırmayı hedeflemekte.

"Türkiye'nin ilk canlı ağaç müzelerine de ev sahipliği yapıyor"

İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, Samanlı köyü ile Termal ilçesinde bulunan Türkiye'nin ilk iki arboretumu (ağaç parkı) arasında bir bonsai müzesi kurma hedefiyle yola çıktıklarını ifade etti.

Yalova'nın yüzde 60'ının ormanlarla kaplı olduğunu belirten Soygüzel, şöyle devam etti:

İlimiz, Türkiye'nin ilk canlı ağaç müzelerine de ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla bu konseptin bir devamı olarak minyatür ağaç müzesini planladık. Bu amaçla Yalova'da bonsai sanatıyla ilgilenen çok değerli hocalarımız var, onların elinde bulunan çok değerli koleksiyonu bu müzeye kazandırıyoruz. Bu çalışmayla Türkiye'de de bir heyecan uyandı. Ülkemizde ve yurt dışında bonsai sanatıyla uğraşan sanatçıların katıldığı sempozyumlar, sergiler gerçekleştirdik. Bu vesile ile oluşan arkadaşlıklar sonucu müzemize yeni bağışlar yapıldı. Dolayısıyla ülkemizin ilk, dünyanın da belki en önemli bonsai müzelerinden birini Yalova'mızda kuruyoruz. Birkaç ay sonra müzemizi hep birlikte gezeceğiz.

Termal yolunda Kadıköy belde belediyesinin tahsis ettiği 2 dönüm alandaki projeye Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca proje desteği sağlandığı bilgisini veren Soygüzel, Yalova'nın turizmine katkıda bulunacak müzeyi en kısa sürede tamamlayıp ziyarete açacaklarını dile getirdi.

"Yaşayan bir varlıkla yapılan tek sanat dalı"

Projenin mimarlığını ve kontrol mühendisliğini üstlenen İl Özel İdaresinde görevli mimar Hüseyin Ersoy da 200 metrekaresi kapalı 1800 metrekareden oluşan müzede sergi alanı ve atölyenin bulunacağını anlattı.

Müzenin tasarımında özellikle engellilerin erişimine yönelik çalışma yürüttüklerine dikkati çeken Ersoy,

Öğrencilere, yaşlılara da buraya rahatlıkla gelip atölyede çalışabilme imkanı sağlamaya özen gösterdik. Müzemizde 200'e yakın bonsai sergilenecek. Ayrıca burası dünyada bu amaçla yapılmış tek yapı olacak.

dedi.

Bonsai sanatında 25 yıldır çalışmalar yapan Hasan Şimşek ise Esadiye köyündeki bahçesinde bulunan 100'ün üzerinde eserinin bu müzede sergilenecek olmasından mutluluk duyduğunu aktardı.

Daha çok çınar, akçaağaç, çam, ardıç gibi türleri tercih ettiğini bildiren Şimşek, şöyle konuştu:

Müzeler, belirli bir değeri olan kültür ve tabiat varlıklarını sergilemek, muhafaza etmek için kurulur. Bonsai de bir sanat ve müze tanımında yer alan iki özelliği bir arada bulunduran tek sanat. Yaşayan bir varlıkla yapılan tek sanat dalı. Bu nedenle de bütün dünyada büyük ilgi görüyor. Müze de Türkiye'nin bu konuda atılım yapabilmesi için bir kilometre taşı. Bunun bir sanat olduğunu vurgulayacak bir eser olacak. Biz de çok heyecanlıyız. Müzemizde ülkemizde bulunabilecek ağaçların hepsini temsil etmeye çalışacağız. Hatta ilerleyen dönemlerde Türkiye'deki 81 ili temsil eden ağaçlar da bulundurmak istiyoruz. İlk etapta müzede bizim çalışmalarımız ağırlıklı olarak yer alacak ancak ülkemizin değişik bölgelerinde olan sanatçılarımızın da müzede ağaçlarıyla temsil edilmelerini arzu ediyoruz.

Şimşek, bu yapıda sergilenmesi için şimdiden bazı sanatçıların çalışmalarını bağışladığını ifade ederek, müzenin sadece Yalova'yı değil dünya çapında Türkiye'yi temsil edeceğini sözlerine ekledi.