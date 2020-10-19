Türkiye'de çocukların yüzde 49'u sosyal medya kullanıyor

Yapılan araştırmaya göre, çocukların yüzde 49'unun bir sosyal medya hesabı olduğu ortaya çıktı. Kullanılan en popüler sosyal ağ ise yüzde 83 ile Instagram olarak belirlendi.

Bir medya takip kurumunun sosyal medya ile ilgili basına yansıyan haber adetlerini incelemesi sonucu ortaya çıkan veriler, çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin bir araştırmayı ortaya koydu.

Basına yansıyan 10 bin 819 haber, çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin olmasıyla değerlendirildi.

Araştırma sonuçlarında Türkiye’deki çocukların sosyal medya kullanım raporu belli oldu.

ÇOCUKLAR EN AZ TWİTTER, EN FAZLA INSTAGRAM KULLANIYOR

Rapora göre; Türkiye’deki çocukların yüzde 49’unun bir sosyal medya hesabı olduğu ortaya çıkarken, kullanılan en popüler sosyal ağlar yüzde 83 ile Instagram, yüzde 73 ile Facebook, yüzde 56 ile Youtube ve yüzde 29 ile de Twitter oldu.

Araştırmada ebeveynlerin dijital dönüşüme ayak uydurmada zorlandığı, ebeveynlerin yüzde 63’ünün sosyal medyada çocuklarıyla arkadaş olduğu saptandı.

EBEVEYNLER, PROFİLLERİN HERKESE AÇIK OLDUĞUNU BİLMİYOR

Araştırma ile ilgili açıklama yapan kurum, "Ebeveynlerin sosyal medya kullanımı ile alakalı endişeleri de bulunurken, yüzde 43’ü çocuklarının sosyal medya hesabındaki hangi bilgilerin herkese açık olduğunu bilmiyor." ifadelerini kullandı.