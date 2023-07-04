Türkiye’de de var: 'İstilacı sivrisinek', viral hastalıklara sebep oluyor Avrupa coğrafyasında görülen, Türkiye’de de tehlike yaratan ‘istilacı sivrisinek’ türleri ile ilgili uzmanlardan uyarı geldi. Uzmanlar, viral hastalıklara neden olan türler için bir an önce önlem alınması gerektiğini söylüyor.

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DHA

'Aedes Aegypti'…

İstilacı bir sivrisinek türü.

Türkiye’de görülenlerden biraz farklı.

Ancak tehlike kapıda.

Avrupa coğrafyasında artık daha baskın hale gelen bu türler; “Zika”, “Chikungunya”, “Dang”, “Batı Nil Ateşi” gibi viral hastalıklara sebep oluyor.

Enfeksiyon hastalıkları artabilir

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Alper Şener, Türkiye'de de bu sivrisinekler yüzünden enfeksiyon hastalıklarının artabileceğini söyledi.

Yeni ve eski birçok sivrisinek aracılığıyla bulaşan hastalıklarla karşılaşıldığını söyleyen Şener, şöyle devam etti:

Sağlık Bakanlığı verilerine göre yerli sıtma olguları, yaklaşık 12 yıldır görülmüyor. Sivrisineklerle bulaşan bu hastalıklar açısından baktığımızda, coğrafyalar arasında bir genişleme var. Türkiye’de de yeni sivrisinek türleriyle karşı karşıya kalma durumu söz konusu. Biz bunları 'istilacı sivrisinekler' diyoruz. Türkiye'de gördüğümüz sivrisinek türünden daha farklı.

Neler yapılmalı?

Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi’nin yakın zamanda istilacı sivrisinek türleriyle ilgili bir uyarı yayınladığını hatırlatan Şener, şunları söyledi:

Tropikal bölgelerde karşı karşıya kaldığımız istilacı sivrisinekler artık Avrupa Birliği, dolayısıyla Türkiye coğrafyasında risk oluşturmaya başladı. Bu risk haritası içerisinde Türkiye'nin de yer alması önemli. Sivrisinekle bulaşan viral hastalıklar açısından baktığımızda maalesef elimiz kolumuz bağlı. Çünkü bunların bir tedavisi yok. Sadece ve sadece sivrisineklerle mücadele anlamında elimizi çabuk tutmalıyız ve önlem almalıyız.

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