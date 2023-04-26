Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi 77,7 yıl oldu TÜİK, Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresinin 2018-2020 yıllarında 78,3 yıl, 2019-2021 döneminde ise 77,7 yıl olduğunu açıkladı. Erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresi 75 yıla, kadınlarda 80,5 yıla indi. Kadınların erkeklerden 5,5 yıl daha uzun yaşadığı öngörüldü.

DHA

Türkiye İstatistik Kurumu, 2018-2020 ve 2019-2021 dönemlerine ilişkin hayat tabloları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; yeni doğmuş bir bireyin mevcut ölümlülük risklerine maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan doğuşta beklenen yaşam süresi, 2018-2020 döneminde 78,3 yıl olarak hesaplandı.

Bu süre erkeklerde 75,6 yıl, kadınlarda 81,1 yıl oldu.

5,5 yıl fark var

Erkekler ve kadınlar arasındaki doğuşta beklenen yaşam süresi farkı ise 5,5 yıl olarak gerçekleşti.

Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 64,3 yıl, 30 yaşındakilerin 49,7 yıl oldu.

50 yaşındakilerin 30,5 yıl, 65 yaşındakilerin kalan yaşam süresi ortalama 17,8 yıl olarak hesaplandı.

Yaşam süresinin en düşük olduğu il Kilis

2018-2020 döneminde, doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il 80,8 yıl ile Gümüşhane oldu.

Gümüşhane'yi, 80,7 yıl ile Muğla, 80,3 yıl ile Tunceli ve Trabzon takip etti.

Beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu il ise 76,1 yıl ile Kilis oldu.

Kilis'i 76,4 yıl ile Gaziantep ve 76,8 yıl ile Ağrı izledi.

Erkek ve kadın istatistikleri

Erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il 78,1 yıl ile Gümüşhane, kadınlarda doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il 84,1 yıl ile Tunceli oldu.

İstanbul'da doğuşta beklenen yaşam süresi 79,1 yıl, Ankara'da doğuşta beklenen yaşam süresi 79,3 yıl oldu.

2019-2021 dönemi için doğuşta beklenen yaşam süresi 77,7 yıl olarak kaydedildi.

Bu süre erkeklerde 75 yıl, kadınlarda 80,5 yıl olurken; kadınların erkeklerden 5,5 yıl daha uzun yaşadığı öngörüldü.

Kalan yaşam süresi

2019-2021 döneminde kalan yaşam süresi, 15 yaşındaki kişiler için ortalama 63,6 yıl, 30 yaşındaki kişiler için ortalama 49 yıl, 50 yaşındaki kişiler için ortalama 29,9 yıl, 65 yaşındaki kişiler için ortalama 17,3 yıl olarak hesaplandı.