Türkiye'de en popüler bebek isimleri belli oldu! Yusuf tahtından indi... Türkiye'nin en popüler bebek isimlerinde listenin başını Alparslan ve Zeynep isimleri çekti. Hemen hemen her sene ilk sırada yer alan "Yusuf" ismi ise tahtından inmiş oldu.

ensonhaber.com

Türkiye'de kullanılan en popüler bebek isimleri belli oldu.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; 2022'de 1 milyon 22 bin 737 bebek nüfus kütüklerine tescil edildi.

Bu bebeklerin tecil edilmesinin ardından ise popüler olarak yerini koruyan Yusuf isminin de tahtından indiği görüldü.

Yalnız 1 bebeğe verilen isimler

2022 verilerine göre; yalnızca 1 bebeğe verilen isimler de ortaya çıktı.

Bunlar arasında Azra Akel, Elif Evin, Irmak Dila, Kerem Akil, Dilara Hayat, Eylül Feza, Oğuz Umut, Tuna Mete ve Kağan Celal isimleri bulunuyor.

15 bin 836 ikiz, 373 üçüz, 7 dördüz ve 1 beşiz doğum meydana geldi.

Alparslan, Zeynep...

Hemen hemen her yıl ilk sırada yer alan "Yusuf" isminin yerini bu yıl "Alparslan" aldı.

Kız isminde de ilk sırada "Zeynep" var.

En çok tercih edilen isimlere bakıldığında erkek bebeklerden 8 bin 366'sın Alparslan, 6 bin 303'üne Yusuf, 5 bin 72'sine Miraç ismi konuldu.

Bu isimleri sırasıyla Göktuğ, Ömer Asaf, Eymen, Aras, Ömer, Mustafa ve Ali Asaf takip etti.

Geçen yıl Zeynep ismi 8 bin 870 bebeğe verildi. Ayrıca 6 bin 854 bebeğe Defne, 6 bin 833 bebeğe ise Asel ismi konuldu.

Kız bebeklerde Zeynep, Defne ve Asel isimlerini sırasıyla Zümra, Elif, Asya, Azra, Nehir, Eylül ve Ecrin takip etti.