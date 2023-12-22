Türkiye'de en uzun gece Sinop'ta yaşandı En uzun geceyi yaşayan Sinoplular, park ve bahçelerde keyifli dakikalar geçirdi. Şehirdeki atmosferin sakin ve rüzgarsız olması, açık hava alanlarını tercih edenlerin fazla olduğunu gösterdi.

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İHA

Sinop dün, en uzun geceyi yaşadı.

Havanın serin olmasına rağmen geceyi değerlendirmek isteyen Sinoplular, sokaklara akın etti.

Aşıklar Caddesi ve Atatürk Caddesi üzerinde yürüyüş yapan ve banklarda oturan vatandaşlar, bu özel geceyi keyifli bir şekilde geçirdi.

Şehirdeki atmosferin sakin ve rüzgarsız olması, açık hava alanlarını tercih edenlerin fazla olduğunu gösterdi.

"En uzun geceyi değerlendirmek istedik"

Uzun gecenin tadını çıkaran vatandaşlar, bir araya gelerek güzel anılar biriktirirken geceye ve yeni yıla ilişkin açıklamalarda bulundular. Sinop İl Özel İdaresi çalışanı Fatih Demirbaş, “21 Aralık’ın en uzun gece olduğunu öğrendik. Biz de bu güzel günü değerlendirmek için arkadaşımla hava almaya dışarı çıktık. Hava da çok güzel. Yılbaşına girmeye çok az bir zamanımız kaldı.” dedi.

Üniversite dördüncü sınıf öğrencisi İsa Mert Mergen, en uzun geceyi dışarıda geçirmek istediğini ifade ederek, “Bugün en uzun gecenin olduğunu biliyordum. Bunu da değerlendirmek istedik. Arkadaşımla birlikte işten sonra dışarı çıktık. Gayet güzel bir hava var. Tam en uzun geceye yakışır bir gece.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)