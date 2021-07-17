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    Türkiye'de en yaygın kullanılan soyadları

    Türkiye genelinde en yaygın kullanılan soyadlarının ilk üç sırasında Yılmaz, Kaya ve Demir yer alıyor.
    • AA
    • 17.07.2021 - 17:04
    • Güncelleme : 17.07.2021 - 17:17
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    Türkiye'de en yaygın kullanılan soyadları

    İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 1 milyon 580 bin 313 kişinin taşıdığı "Yılmaz" Türkiye'de en çok kullanılan soyadı oldu.

    "Yılmaz" soyadını sırasıyla "Kaya" ve "Demir" takip etti.

    EN ÇOK KULLANILAN DİĞER SOYADLARI

    İkinci sıradaki Kaya soyadını 1 milyon 154 bin 158 kişi, üçüncü sıradaki Demir soyadını ise 1 milyon 105 bin 381 kişi kullanıyor.

    En çok bulunan diğer soyadları ise Çelik, Şahin, Yıldız, Yıldırım, Öztürk, Aydın ve Özdemir olarak kayıtlarda dikkat çekiyor.

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