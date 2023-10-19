Türkiye'de Gazze için milli yas! Bayraklar yarıya indi İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları dolayısıyla 3 gün süreyle milli yas ilan edilmesinin ardından, Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi.

AA

İsrail, dünyanın gözü önünde Gazze'de Filistinli sivilleri katlediyor.

13. günde abluka altındaki Gazze'ye bomba yağarken Baptis Hastanesi'ne düzenlenen ve yüzlerce sivilin ölmesine neden olan saldırının yankıları sürüyor.

Türkiye, Gazze'de yaşanan bu insanlık dramı dolayısıyla milli yas ilan etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'de çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehide duyulan saygının bir gereği olarak Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildiğini duyurmuştu.

Bayraklar yarıya indi

Milli yas ilanının ardından yurt genelinde tüm kamu binalarında ve dış temsilciliklerde, gönderdeki Türk bayrakları yarıya indirildi.

Türkiye, Gazze'de yaşananları yakından takip etmeye devam ediyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)