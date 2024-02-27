Türkiye'de il olmaya aday ilk 25 ilçe belirlendi TÜİK'in 2023 yılına ait açıkladığı nüfus verilerinin alt detaylarında, nüfus yoğunluklarıyla il olma ihtimali olan ilçeler de kendisini göstermiş oldu. 255 bin 32 kişilik nüfusu ve diğer kriterlere yakınlığı ile Bursa'nın ilçesi İnegöl, il olmaya en yakın ilçe olarak dikkati çekti.

ensonhaber.com

Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre, Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu.

Türkiye'de 81 il ve bu illerde toplamda 922 ilçe var.

Bazı ilçeler; nüfusu, ekonomisi, coğrafi konumu, ulaşımı, sanayisi, turizme olan katkısı, toplumsal etkinliği ile bağlı olduğu ilçeden ayrılarak il olmak için gün sayıyor.

Çünkü ilçeler, il olduklarında mahalleleri de ilçeye dönüşebilecek ve daha geniş kapsamda hizmet alma şansını yakalayacak.

Antalya, Mersin, Van, Muğla, Aydın, Bursa, Adana, Ankara, Balıkesir, Diyarbakır ve diğer şehirlerde bulunan 25 ilçe il olmaya aday olarak görülüyor.

Bu ilçelerin nüfusu illerden daha fazla

Çünkü bu illerdeki bazı ilçeler, büyükşehirlerden daha fazla nüfusa sahip.

İlçelerin il olması için sadece nüfusunun fazla olması tek başına yeterli bir kriter olarak görülmüyor.

İl olma ihtimali olan ilçelerin merkeze olan uzaklıkları, altyapısının yeterliliği, tarihi birikimi, ekonomisi de aranan kriterler içinde yer alıyor.

İl olmak için 8 kriter var

Türkiye’de il olmak için, ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması, şehirleşme, ulaşım durumu, hinterlant, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu da dahil 8 kriter bulunuyor.

2023 nüfus sayılarına göre hangi ilçeler il olmaya aday?

Kozan, Adana - Nüfus: 129.985

Kahta, Adıyaman - Nüfus: 120.378

Polatlı, Ankara - Nüfus: 122.424

Bandırma, Balıkesir - Nüfus: 149.469

Edremit, Balıkesir - Nüfus: 121.437

Ergani, Diyarbakır - Nüfus: 126.824

Yüksekova, Hakkari - Nüfus: 112.826

Elbistan, Kahramanmaraş - Nüfus: 142.783

Lüleburgaz, Kırklareli - Nüfus: 145.263

Ereğli, Konya - Nüfus: 142.818

Midyat, Mardin - Nüfus: 108.242

Ünye, Ordu - Nüfus: 122,597

Cizre, Şırnak - Nüfus: 133.908

Fethiye, Muğla - Nüfus: 151.474

Nazilli, Aydın - Nüfus: 153.879

Akhisar, Manisa - Nüfus: 166.129

Erciş, Van - Nüfus: 173.203

Ereğli, Zonguldak - Nüfus: 174.619

Manavgat, Antalya - Nüfus: 224.664

İskenderun, Hatay - Nüfus: 246.639

Siverek, Şanlıurfa - Nüfus: 250.100

Çorlu, Tekirdağ - Nüfus: 253.551

İnegöl, Bursa - Nüfus: 255.032

Tarsus, Mersin - Nüfus: 329.494

Adana, Çukurova - Nüfus: 374,205