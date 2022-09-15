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    Türkiye’de ilk olan projede deneme seferleri başladı

    Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren Manisa'da, evsel katı atıkların Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi’nde bertaraf edilmesi amacıyla ilçelerden trenle taşınmasına başladı.
    • 15.09.2022 - 15:50
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 16:06
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    Türkiye’de ilk olan projede deneme seferleri başladı

    Manisa’nın 40 yıllık çöp sorununa Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi ile son veren Manisa Büyükşehir Belediyesi, evsel katı atıkların trenle taşınma projesini hayata geçirdi.

    Bu proje ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Muradiye Tren İle Evsel Atık Taşıma Operasyonu’ndan Alaşehir’de bulunan çöp aktarma istasyonuna hareket eden tren ile deneme seferlerine başladı.

    Bir ilk gerçekleştirildi

    Trenin hareket etmesinin ardından duygularını paylaşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Adem Gökçe, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün önderliğinde Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

    "Evsel katı atıkların trenle taşınmasına başladık"

    Projenin kazanımları hakkında da bilgiler veren Gökçe, "Uzunburun Katı Atık Bertaraf tesisine, evsel katı atıkları ilçeden tırlarla taşıyorduk. Coğrafi yapımızdan kaynaklı ilçeler arası mesafe oldukça fazla. Bu nedenle katı atıkların trenle taşınması projemizin hayata geçmesi için çalışmalara başlamıştık. Bugün itibariyle de evsel katı atıkların trenle taşınmasına başladık. Hayata geçirdiğimiz bu projeyle araçların yıpranması, yakıt maliyeti, amortisman ve bakım maliyetlerinin düşürülmesinin yanı sıra karbon salınımı azaltılarak çevreci bir taşıma şekli oluyor." dedi.

    Türkiye’de ilk olan projede deneme seferleri başladı #1

    Türkiye’de ilk olan projede deneme seferleri başladı #2


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