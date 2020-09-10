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    Türkiye'de nadir görülen ak kuyruklu kartal koruma altında

    Doğada bitkin halde bulunan ak kuyruklu kartal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tedaviye alındı.
    • DHA
    • 10.09.2020 - 08:59
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    Türkiye'de nadir görülen ak kuyruklu kartal koruma altında

    Tokat'ın Geyras mevkisinde yorgun ve bitkin halde bulunan kartal, vatandaşların ihbarı üzerine Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

    AVRUPA'NIN EN İRİSİ

    Ekiplerin yaptığı incelemede kartalın Türkiye'de nadir görülen ve Avrupa'nın en irisi olarak bilinen ak kuyruklu kartal olduğu belirlendi.

    Kanat açıklığı 2,5 metreyi bulan kartal hakkında bilgi veren müdürlüğün veteriner hekimi Ülkü Gümüş, "Kartalımızı besleyip bakımlarını yaparak güçlendikten sonra aynı bulunduğu mevkiden tekrar doğal yaşamına bırakacağız. Yaptığımız incelemede kartalımızın Türkiye'de nadir görülen ak kuyruklu kartal olduğunu tespit ettik" diye konuştu.

    Türkiye de nadir görülen ak kuyruklu kartal koruma altında #1

    Türkiye de nadir görülen ak kuyruklu kartal koruma altında #2

    Türkiye de nadir görülen ak kuyruklu kartal koruma altında #3

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