Türkiye'de ölüm oranı en yüksek ve en düşük şehirler



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri'ni yayımladı.

Buna göre Türkiye'de ölüm hızı yavaşladı ve 2024 yılı için binde 5,7'ye geriledi.

EN YÜKSEK ÖLÜM ORANI KASTAMONU'DA

Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il, binde 10,4 ile Kastamonu oldu.

Bu ili binde 10 ile Sinop, binde 9,7 ile Edirne ve Balıkesir, binde 9,6 ile Artvin izledi.

EN DÜŞÜK ÖLÜM ORANI HAKKARİ'DE

Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 2,2 ile Hakkari oldu.

Bu ili de binde 2,4 ile Şırnak, binde 2,9 ile Van izledi.

Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu 10 il:

1 Kastamonu – Binde 10,4

2 Sinop – Binde 10,0

3 Edirne – Binde 9,7

4 Balıkesir – Binde 9,7

5 Artvin – Binde 9,6

6 Giresun – Binde 9,4

7 Çanakkale – Binde 9,4

8 Kırklareli – Binde 9,3

9 Çankırı – Binde 8,7

10 Kütahya – Binde 8,6

Kaba ölüm hızının en düşük olduğu 10 il:

1 Hakkari – Binde 2,2

2 Şırnak – Binde 2,4

3 Van – Binde 2,9

4 Batman – Binde 3,0

5 Siirt – Binde 3,2

6 Şanlıurfa – Binde 3,3

7 Mardin – Binde 3,3

8 Diyarbakır – Binde 3,4

9 Ağrı – Binde 3,5

10 Bitlis – Binde 3,6