Türkiye'de sonbaharın tüm renkleri tek bir çalışmada toplandı

Türkiye'de sonbaharın tüm renkleri tek bir çalışmada toplandı

Türkiye'nin farklı illerinde mevsim boyunca AA ekiplerince çekilen sonbaharın renk cümbüşü, izleyicileri büyülüyor.

Yurt genelinde sonbaharın renkleri hakim olmaya devam ediyor.

Her mevsimiyle ayrı güzel ve bereketli olan Türkiye, sonbaharın sarı renklerine büründü.

Kışın ayrı, ilkbahar ayrı ve yazın bambaşka olan yurtta, sonbahar renkleri görenleri büyülüyor.

Hazan mevsimi olarak bilinen sonbaharda sarı, kahverengi ve kırmızı tonları fotoğraf tutkunları tarafından da yoğun ilgi görüyor.

Mevsim boyu çekilen görseller tek videoda toplandı

Anadolu Ajansı (AA) ekipleri tarafından mevsim boyunca özellikle dron teknolojisi ile havadan çekilen sonbahar görselleri, aynı videoda toplandı.

Çalışmada bir çok ilin güzellikleri yer alıyor

Türkiye'deki doğal güzelliklerin ön plana çıkarılması amacıyla farklı illerde yapılan çalışmaların bir araya getirildiği çalışmada, göl, dağ, milli park, mesire alanı, tabiat parkı ve doğal güzelliklerin bulunduğu alanlardaki sonbahar güzellikleri yer alıyor.

Görüntülerde; sarı, kahverengi ve yeşilin farklı tonları dikkat çekiyor.

Türkiye'de sonbaharın tüm renkleri tek bir çalışmada toplandı ViDEO