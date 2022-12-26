Türkiye'de teknoloji ile birlikte et tüketimi arttı

Kebabın başkenti Adana’da günlük kesimi yapılan küçükbaş hayvan sayısı 850'ye kadar çıktı. Sosyal medyada yapılan reklamlarla birlikte de kebap satışında yüzde 40 artış oldu…

Teknolojinin gelişti, internet kullanımı arttı ve sosyal medya gitgide yaygınlaştı.

Bu da tüm sektörlerde olduğu gibi eti de olumlu yönde etkiledi.

Öyle ki işletmeler artık kendi reklamlarını yapmaya başladı.

Et tüketimi arttı

Kebabın başkenti Adana da teknolojinin nimetlerinden faydalanmaktan geri durmadı.

Kente sırf et yemek için günübirlik il dışından hatta yurt dışından gelenler oluyor.

Türkiye Kasaplar Besiciler Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkan Vekili Saruhan Yağmur, et tüketiminin yüzde 35 civarında arttığını söyledi.

Kebabın başkenti Adana’da teknoloji et tüketimini artırdı VİDEO

800-850 koyun kesimi yapılıyor

Yağmur, “Pandemi öncesi 500-550 koyun kesilirken, şimdi 800-850 koyun kesimi yapılıyor. Büyükbaşta ise pandemi öncesi 150 kesim yapılırken şimdi 250 büyükbaş kesimi yapılıyor. Bu da teknolojinin gelişmesi, internet kullanımının artmasıyla birlikte insanların ete daha çabuk ulaşmasından dolayı oldu.” dedi.

“Kebap satışında yüzde 40 artış oldu”

Pandemiyle birlikte herkesin evine kapandığını, kebapçıların ise evlere paket hizmeti vermeye başladığını hatırlatan kebap ustası İsmail Çalıkıran da “Bu süreçle birlikte vatandaşlar teknolojiyi, interneti, sosyal medyayı daha fazla kullanmaya başladı. Bu da restoranların da internet ve sosyal medya kullanımını artırdı. Bu sayede vatandaşların önce gözüne hitap edip sonrada tatmalarını sağladık. Böylece daha fazla insana ulaşırken, o insanların da kebaba yönelmesini sağladık. Bu sayede önceki yıllara göre yüzde 40 kebap satışlarında artış oldu.” dedi.

Adana’ya turlar düzenleniyor

İHA’ya konuşan usta Metin Dura ise Adana’da kebap turizminin başladığını ifade ederek, “Özellikle sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte göze hitap edilince vatandaşların kebaba olan ilgisi daha da arttı. Bu nedenle sadece Adana içinden değil, diğer iller hatta yurt dışından bile kebap yemeye gelenler oluyor. Adana’ya turlar düzenleniyor. Bu da bizim işlerimizi artırdı.” diye konuştu.