Türkiye'de traktör hayali Almanya'da fabrikatör yaptı Çocukluktan beri hayalini kurduğu traktörü çiftçilik yapan ailesine alabilmek için 14 yaşında Almanya’ya giden adam, 3 yıl önce Türkiye’ye fabrikatör olarak döndü.

İHA

Yozgat'ta çocuk yaşta hayalini kurduğu traktörü alabilmek için 60 yaşındaki Musa Kaya, 1968 yılında henüz 14 yaşındayken Almanya'ya gitti.

Almanya’daki ağabeyinin yanına giden Kaya, gurbet elde hem eğitimini tamamladı hem de fabrikada hayallerini gerçekleştirmek için çalıştı..

Amacı köyde tarlalarını sürecekleri bir traktör parası kazanmak olan Kaya, azmin en güzel örneğini göstererek ilk fabrikasını 1990 yılında Almanya’da, 3 yıl önce de emekli olduktan sonra memleketi Yozgat’ta bir fabrika daha kurmayı başardı.

Bugün kepçe kovalarının üretildiği fabrikalarda yüzlerce işçiye istihdam sağlayan Kaya, başta Almanya, İtalya, Fransa ve İsviçre gibi ülkelere ürünleri ihraç ediyor.

Fabrikatör olduktan sonra çocukluktan itibaren hayalini kurduğu traktörü alan Kaya, aracını fabrikasının önünde sergiliyor ve gözünün önünden ayırmıyor.

"Amacım para biriktirip bir traktör almaktı"

14 yaşında yurt dışına gittiğini söyleyen Musa Kaya, “Amacım para biriktirip bir traktör almaktı. Çalıştım, orada eğitimimi aldım, 1990 yılında Almanya’da bir şirket kurdum. Emekli olduktan sonra da Türkiye’ye geldim, memleketimde de bir fabrika kurdum.

Bu 3. yılımız ve 50 personelimiz var burada. Fabrikamızı da büyütüyoruz, çalışan sayımızı 150’ye çıkarmaya çalışıyoruz. Hedeflerimiz çok büyük, memleketimize iyi işler yapmak istiyoruz.” dedi.

"İş makinalarının, kepçelerin kovalarını üretiyoruz"

Yozgat’ta iş makinelerine kova üretip tamamını Avrupa ülkelerine gönderdiklerini de kaydeden Kaya, “İş makinalarının, kepçelerin kovalarını üretiyoruz. Burada ürettiğimiz malzemelerin hepsini Almanya, İtalya, Fransa ve İsviçre’ye ihraç ediyoruz.

Burada yüzde 100 ihraç yapıyoruz, yurt içi piyasamız yok. Almanya’daki şirketimizle birlikte 70-80 milyon euro ciromuz var, Yozgat’ta da 6 ayda 5 milyon euro ciro yaptık, sene sonuna 12 milyon euro ciro yapmayı hedefliyoruz.

Gelecek sene de 20 milyon euro hedefimiz var. Benim hedefim ülkemize, memleketimize istihdam sağlamak, ülke ekonomisine yüzde 100 katkımız var. Bunun için çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)