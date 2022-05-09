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    Türkiye'de yaşam süresi en uzun il Tunceli oldu

    Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin en sağlıklı şehirlerini açıkladı.
    • 09.05.2022 - 17:35
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 18:00
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    Türkiye'de yaşam süresi en uzun il Tunceli oldu

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin en uzun yaşayan şehirlerini sıraladı.

    İstatistiklere göre Türkiye'de yaşam süresi, erkeklerde 75,3, kadınlarda 80,7 ve toplamda 78.

    Yaşam süresi en uzun il Tunceli

    Yaşam süresi en uzun şehir ise Tunceli olurken, en kısa il ise Kilis oldu.

    İstanbul 59. sırada yer aldı

    İstanbul, erkeklerde 75,8, kadınlarda 81,5 ve genel ortalama 78,7'lik bir oran ile 59. sırada yer aldı.

    Bilecik’te ise kadınların ortalama yaşam ömrü 80,6, erkeklerin 74,8, genel toplam ise, 77,7 olarak kayıtlara geçti. Bilecik bu verilerle 81 il arasında en uzun yaşayan 28’inci sırada yer aldı.

    İşte şehir şehir yaşam süreleri;

    KİLİS

    • Erkek: 72,3
    • Kadın: 77,6
    • Genel Ortalama: 75

    VAN

    • Erkek: 73,2
    • Kadın: 78,0
    • Genel Ortalama: 75,6

    AĞRI

    • Erkek: 73,7
    • Kadın: 77,5
    • Genel Ortalama: 75,6

    ARDAHAN

    • Erkek: 73,5
    • Kadın: 79,9
    • Genel Ortalama: 79,9

    GAZİANTEP

    • Erkek: 76,7
    • Kadın: 79,5
    • Genel Ortalama: 76,7

    KÜTAHYA

    • Erkek: 74,6
    • Kadın: 79,2
    • Genel Ortalama: 76,9

    AFYONKARAHİSAR

    • Erkek: 74,6
    • Kadın: 79,4
    • Genel Ortalama: 77

    KIRIKKALE

    • Erkek: 74,6
    • Kadın: 79,6
    • Genel Ortalama: 77,1

    TEKİRDAĞ

    • Erkek: 74,4
    • Kadın: 80
    • Genel Ortalama: 77,1

    KIRKLARELİ

    • Erkek: 74,6
    • Kadın: 79,2
    • Genel Ortalama: 76,9

    ERZURUM

    • Erkek: 74,9
    • Kadın: 79,7
    • Genel Ortalama: 77,3

    HAKKARİ

    • Erkek: 74,4
    • Kadın: 79,1
    • Genel Ortalama: 77,3

    MANİSA

    • Erkek: 74,4
    • Kadın: 80,4
    • Genel Ortalama: 77,4

    ADANA

    • Erkek: 74,5
    • Kadın: 80,2
    • Genel Ortalama: 77,4

    ŞANLIURFA

    • Erkek: 74,1
    • Kadın: 80,6
    • Genel Ortalama: 77,4

    BURSA

    • Erkek: 74,9
    • Kadın: 80,1
    • Genel Ortalama: 77,5

    SAKARYA

    • Erkek: 74,8
    • Kadın: 80,3
    • Genel Ortalama: 77,5

    BİTLİS

    • Erkek: 75
    • Kadın: 80
    • Genel Ortalama: 77,5

    KASTAMONU

    • Erkek: 74,6
    • Kadın: 80,5
    • Genel Ortalama: 77,5

    MUŞ

    • Erkek: 74,2
    • Kadın: 80,9
    • Genel Ortalama: 77,5

    BAYBURT

    • Erkek: 74,4
    • Kadın: 80,8
    • Genel Ortalama: 77,5

    ESKİŞEHİR

    • Erkek: 75,2
    • Kadın: 80
    • Genel Ortalama: 77,5

    NEVŞEHİR

    • Erkek: 74.9
    • Kadın: 80.2
    • Genel Ortalama: 77.6

    TOKAT

    • Erkek: 75,1
    • Kadın: 80,2
    • Genel Ortalama: 77,6

    BALIKESİR

    • Erkek: 74,8
    • Kadın: 80,6
    • Genel Ortalama: 77,6

    BARTIN

    • Erkek: 74,8
    • Kadın: 80,6
    • Genel Ortalama: 77,6

    BİLECİK

    • Erkek: 74,8
    • Kadın: 80,6
    • Genel Ortalama: 77,7

    ÇANAKKALE

    • Erkek: 74,4
    • Kadın: 81,2
    • Genel Ortalama: 77,7

    KARS

    • Erkek: 75,1
    • Kadın: 80,3
    • Genel Ortalama: 77,7

    DÜZCE

    • Erkek: 75
    • Kadın: 80,6
    • Genel Ortalama: 77,7

    EDİRNE

    • Erkek: 74,8
    • Kadın: 80,9
    • Genel Ortalama: 77,7

    AMASYA

    • Erkek: 75
    • Kadın: 80,6
    • Genel Ortalama: 77,8

    SİVAS

    • Erkek: 74,8
    • Kadın: 80,9
    • Genel Ortalama: 77,8

    BİNGÖL

    • Erkek: 75,5
    • Kadın: 80,2
    • Genel Ortalama: 77,8

    YOZGAT

    • Erkek: 75
    • Kadın: 80,7
    • Genel Ortalama: 77,8

    HATAY

    • Erkek: 75,6
    • Kadın: 80,2
    • Genel Ortalama: 77,9

    KOCAELİ

    • Erkek: 75,5
    • Kadın: 80,3
    • Genel Ortalama: 77,9

    ZONGULDAK

    • Erkek: 75
    • Kadın: 80,7
    • Genel Ortalama: 77,9

    SİİRT

    • Erkek: 74,6
    • Kadın: 81,2
    • Genel Ortalama: 77,9

    KAYSERİ

    • Erkek: 75,3
    • Kadın: 80,6
    • Genel Ortalama: 78

    ŞIRNAK

    • Erkek: 74,1
    • Kadın: 81,7
    • Genel Ortalama: 78

    UŞAK

    • Erkek: 75.7
    • Kadın: 80.4
    • Genel Ortalama: 78

    KONYA

    • Erkek: 75.6
    • Kadın: 80.6
    • Genel Ortalama: 78.1

    SAMSUN

    • Erkek: 75.1
    • Kadın: 81.1
    • Genel Ortalama: 78.2

    DİYARBAKIR

    • Erkek: 75.1
    • Kadın: 81.1
    • Genel Ortalama: 78.2

    KIRŞEHİR

    • Erkek: 75.3
    • Kadın: 81
    • Genel Ortalama: 78.2

    AKSARAY

    • Erkek: 75.5
    • Kadın: 80.8
    • Genel Ortalama: 78.2

    ÇANKIRI

    • Erkek: 75.3
    • Kadın: 81.3
    • Genel Ortalama: 78.2

    MERSİN

    • Erkek: 75.5
    • Kadın: 81
    • Genel Ortalama: 78.3

    IĞDIR

    • Erkek: 75.9
    • Kadın: 80.6
    • Genel Ortalama: 78.3

    ÇORUM

    • Erkek: 75.6
    • Kadın: 81.1
    • Genel Ortalama: 78.3

    NİĞDE

    • Erkek: 75.4
    • Kadın: 81.3
    • Genel Ortalama: 78.4

    ELAZIĞ

    • Erkek: 76
    • Kadın: 80.9
    • Genel Ortalama: 78.5

    KARABÜK

    • Erkek: 75.5
    • Kadın: 81.7
    • Genel Ortalama: 78.5

    OSMANİYE

    • Erkek: 75.9
    • Kadın: 81.3
    • Genel Ortalama: 78.6

    SİNOP

    • Erkek: 76
    • Kadın: 81.4
    • Genel Ortalama: 78.6

    YALOVA

    • Erkek: 75.6
    • Kadın: 81.9
    • Genel Ortalama: 78.6

    BURDUR

    • Erkek: 75.9
    • Kadın: 81.9
    • Genel Ortalama: 78.6

    İSTANBUL

    • Erkek: 75.8
    • Kadın: 81.5
    • Genel Ortalama: 78.7

    AYDIN

    • Erkek: 75.7
    • Kadın: 81.8
    • Genel Ortalama: 78.7

    ISPARTA

    • Erkek: 76.2
    • Kadın: 81.2
    • Genel Ortalama: 78.7

    BATMAN

    • Erkek: 75.4
    • Kadın: 81.9
    • Genel Ortalama: 78.7

    İZMİR

    • Erkek: 75.8
    • Kadın: 81.9
    • Genel Ortalama: 78.8

    MALATYA

    • Erkek: 75.9
    • Kadın: 81.8
    • Genel Ortalama: 78.8

    DENİZLİ

    • Erkek: 76.1
    • Kadın: 81.5
    • Genel Ortalama: 78.8

    KARAMAN

    • Erkek: 76.7
    • Kadın: 81.4
    • Genel Ortalama: 79

    ERZİNCAN

    • Erkek: 76.7
    • Kadın: 81.4
    • Genel Ortalama: 79

    KAHRAMANMARAŞ

    • Erkek: 76.8
    • Kadın: 81.5
    • Genel Ortalama: 79.1

    BOLU

    • Erkek: 76.5
    • Kadın: 81.9
    • Genel Ortalama: 79.2

    ARTVİN

    • Erkek: 76
    • Kadın: 82.7
    • Genel Ortalama: 79.3

    ANTALYA

    • Erkek: 76.6
    • Kadın: 82
    • Genel Ortalama: 79.2

    ANKARA

    • Erkek: 76.7
    • Kadın: 81.9
    • Genel Ortalama: 79.4

    ADIYAMAN

    • Erkek: 76.6
    • Kadın: 82.5
    • Genel Ortalama: 79.5

    RİZE

    • Erkek: 75.3
    • Kadın: 83.7
    • Genel Ortalama: 79.6

    ORDU

    • Erkek: 76.6
    • Kadın: 83
    • Genel Ortalama: 79.8

    TRABZON

    • Erkek: 76
    • Kadın: 83.4
    • Genel Ortalama: 79.8

    GÜMÜŞHANE

    • Erkek: 76.1
    • Kadın: 83.6
    • Genel Ortalama: 79.9

    GİRESUN

    • Erkek: 75.9
    • Kadın: 84.3
    • Genel Ortalama: 80.1

    MARDİN

    • Erkek: 76.9
    • Kadın: 83.7
    • Genel Ortalama: 80.3

    MUĞLA

    • Erkek: 77.7
    • Kadın: 83.5
    • Genel Ortalama: 80.5

    TUNCELİ

    • Erkek: 76.2
    • Kadın: 85.7
    • Genel Ortalama: 80.5

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