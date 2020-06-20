Türkiye'deki sığınmacılar evlerine dönmek istiyor

İç savaştan kaçıp hayatta kalmanın mücadelesini veren mülteciler, topraklarına dönmeyi hayal ediyor.

Suriye'de Esad ve destekçilerinin saldırıları yüzünden vatan topraklarından ayrılmak zorunda kalan sığınmacılar, Türkiye'nin sınır hatlarındaki kamplarda yaşıyorlar.

Saldırılar yüzünden milyonlarca sivil, evlerine dönebilmenin umudunu yitirmiyor.

ZOR ŞARTLAR

Yerinden edilen siviller derme çatma şekilde oluşturulan kamplarda gıda, barınma, eğitim, sağlık imkanları gibi birçok temel yaşam gereksinimlerine ulaşmakta güçlük çekiyor.

"EVİMİZE, TOPRAKLARIMIZA DÖNMENİN HAYALİNİ KURUYORUM"

Kampta yaşayan 43 yaşındaki Ümmü Mustafa, "4 yıl önce hava saldırılarında İdlib'de kocamı kaybettim. Birkaç tane tavuğum var, yumurtalarını satarak geçiniyoruz." dedi.

Türkiye'deki sığınmacılar evlerine dönme umuduyla yaşıyor VİDEO

4 çocuğu ile göç ettiğini belirten Mustafa, "Hayatımız kampta çok zor. Zor şartlarda geçiniyoruz. Tüm her şeyimizi, tarlalarımızı bırakıp göç etmek zorunda kaldık. Evimize, topraklarımıza dönmenin hayalini kuruyorum." şeklinde konuştu.

"YENİDEN DOĞDUĞUM TOPRAKLARA DÖNMEK İSTİYORUM"

Ebu Nur da "9 yıldır kendi vatanımda oradan oraya göç ediyorum. 9 yıldır çocuklarımla beraber yaşamımı kamplarda sürdürüyorum. Bir gün bu savaşın bitmesini ve yeniden doğduğum topraklara dönmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"BAZI GÜNLER HİÇ YEMEK YİYEMEDİM"

Fatma Kanse de bir gün evine dönebilmeyi umut ettiğini söyleyerek "Evini terk etmek zorunda kaldım. Bazı günler hiç yemek yiyemedim." dedi.



