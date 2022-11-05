Bu yıl eylül ve ekim ayında 14 ülkeye yapılan hamsi ihracatından 1 milyon 626 bin 762 dolar gelir elde edilirken, geçen yıl aynı dönemde ise 2 milyon 422 bin 160 dolar döviz girdisi sağlanmıştı.

Yurt genelinde 1 Eylül'de başlayan av sezonuyla birlikte hareketlilik yaşanıyor.

Balık tezgahları bu yıl palamutla dolup taşarken hamsi ise henüz bekleneni karşılamadı.

Havaların da soğumasıyla birlikte vatandaşlar balık tezgahlarına yöneldi.

Palamut bolluğu nedeniyle fiyatlar da yarı yarıya düştü.

Gözler ise şimdi hamside...

14 ülkeye ihraç edildi

Her yıl Fransa, Belçika, Birleşik Devletler, Birleşik Krallık, İtalya, KKTC, Almanya, Ukrayna, İsveç, Birleşik Arap Emirlikleri, Gürcistan, Kanada, İsviçre, Kenya olmak üzere 14 ülkeye ihraç edilen hamsi, bu yıl yüzleri güldürmedi.

Geçtiğimiz yıl 2 milyon döviz girdisi oldu

Eylül ve ekim ayı döneminde sadece 308 bin 612 kilogram karşılığı 1 milyon 626 bin 762 dolar döviz girdisi elde edildi.

Bir önceki yılın aynı döneminde ise 13 ülkeye hamsi ihracatından 450 bin 280 kilogram karşılığı 2 milyon 422 bin 160 dolar döviz girdisi sağlanmıştı.

Türkiye'den 14 ülkeye yapılan hamsi ihracatında düşüş VİDEO



Fransa ilk sırada

Öte yandan 2022'de Fransa 154 bin 406 kilogram karşılığı 882 bin 415 dolar, Belçika 66 bin 853 kilogram karşılığı 397 bin 263 dolar ve Amerika Birleşik Devletleri 22 bin 708 kilogram karşılığı 169 bin 259 dolar ile ilk 3 sırayı paylaştı.

En az ihracat Kenya'ya yapıldı

İHA'nın aktarımına göre; en az hamsi ihracatı ise 23 kilogram karşılığı 158 dolar ile Kenya’ya yapıldı.

Bu yıl, bol görünen palamudun hamsi ile beslenmesi hamsi avını olumsuz yönde etkilediği belirtiliyor.