Türkiye'den 3 yer, en iyi gizli plajlar listesinde

Kıdrak, Phalesis ve Amos, The Times gazetesinin oluşturduğu listede yer aldı.

Türkiye'nin eşsiz plajları, yaz tatili arayışındaki turistlerin vazgeçilmez yerleri arasında bulunuyor.

Deniz, kum ve güneşi bir arada isteyen tatilciler için Ege ve Akdeniz sahilleri, özellikle yabancı gezginlerin gözde mekanları olmayı sürdürüyor.

İngiltere basınından The Times gazetesinin "Avrupa'nın en iyi 25 gizli plajı" başlıklı listesinde Türkiye'den 3 destinasyon yer aldı.

Kıdrak: 10 dakikalık sürüş mesafesinde

Ölüdeniz ile Kelebekler Vadisi arasında bulunan Kıdrak Plajı'ndan bahsedilirken, bölgenin çam ağaçlarının arasında bulunduğuna dikkat çekildi.

Kıdrak'ın neden ve nasıl bu kadar sessiz kaldığının bir sır olduğu belirtilerek, Ölüdeniz'den sadece 10 dakikalık sürüş mesafesinde bulunan söz konusu yerin sessiz bir atmosfere sahip olduğu kaydedildi.

7 gece 1260 sterlinden başlıyor

Bölgeye yakın konaklamayla ilgili olarak, uçuşlar ve transferler dahil kişi başı 1260 sterlinden başlayan 7 gecelik oda ve kahvaltının varlığından söz edildi.

Antik kalıntılarla dolu çam ormanları

Phaselis antik kenti, listede yer alan diğer lokasyon olurken, "Olimpos Milli Parkı'nda Phaselis'in üç sessiz koyundan birine rastlamanın oldukça romantik bir yanı var." ifadesi kullanıldı.

Phaselis'in arkasında antik kalıntılarla dolu çam ormanlarının bulunduğu, daha kumlu plajların güney ucunda yer aldığı kaydedildi.

Her şey dahil 7 gece3 bin 830 sterlin

Bölgeye yakın konaklamanın, uçuşlar ve transferleri de içeren her şey dahil 7 gecelik kişi başı 3 bin 830 sterlinden başladığı aktarıldı.

Listedek son yer: Amos Plajı

Amos Plajı'na Marmaris'ten günübirlik teknelerin hareket ettiği bilgisi paylaşıldı. Kalabalığın, genellikle sadece yarım saat kadar plajda kaldığı ifade edildi.

Söz konusu destinasyona yakın bir otelde konaklamanın iki kişilik yedi gece 3 bin 166 sterlinden başladığı kaydedildi.