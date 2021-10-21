Türkiye'den de görülecek: Orionid meteor yağmuru saat kaçta?

Gökyüzünde görsel şölen sunacak olan Orinoid meteor yağmuru 21 Ekim günü gerçekleşiyor. Peki meteor yağmuru saat kaçta, nasıl ve nereden izlenir? İşte detaylar...

Her yıl ekim ayında, halk arasında "yıldız kayması" olarak da bilinen gökyüzünün nadir olaylarından biri olan meteor yağmuru gerçekleşiyor.

Bu anı kaçırmak istemeyenler zaman ve saat detaylarını araştırırken, Orinoid meteor yağmuru hakkında bilgiler de merak ediliyor.

Orionid meteor yağmuru, Halley kuyruklu yıldızının enkaz bulutu tarafından üretilen iki meteor yağmurundan biridir.

Peki Oroniod meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta başlayacak? Türkiye'den görülecek mi? Meteor yağmuru nerede ve nasıl izlenir? İşte ayrıntılar...

ORİNOİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Orionid meteor yağmuru, daha çok Halley Kuyruklu Yıldızı olarak bilinen Comet 1P/Halley’den gelir.

Halley kuyruklu yıldızının enkaz bulutu tarafından üretilen bu ünlü kuyruklu yıldız her 75 ila 76 yılda bir Dünya’nın yanından geçer ve buzlu kuyruklu yıldız güneşin etrafında dönerken arkasında bir kuyruklu yıldız kırıntısı izi bırakır.

Yılın belirli zamanlarında, Dünya’nın güneş etrafındaki yörüngesi enkazla kesişir.

ORİNOİD METEOR YAĞMURU SAAT KAÇTA?

Orionid meteor yağmuru, 20 Ekim Çarşamba ve 21 Ekim Perşembe günlerinde gerçekleşecek. Uzmanlar, Orionid meteor yağmurunun en iyi gece saat 1 ila 4 arasında izlenebileceğini kaydediyor.

METEOR YAĞMURUNU İZLEMEK İÇİN;

Şehir ışıklarından uzak, hava koşullarının uygun olduğu, açık havada gece boyunca saatte 20 göktaşı görmek mümkün olacak.