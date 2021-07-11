Türkiye'nin 2021 isim haritası

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre; bu yıl kız bebeklere en çok "Zeynep", erkek bebeklere en çok "Yusuf" ismi verildi.

2021 yılında dünyaya gelen bebeklere verilen isimler, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı.

Güncel verilere göre; bu yılın ilk 6 ayında 261 bin 66'sı erkek, 246 bin 843'ü kız olmak üzere 507 bin 909 bebek dünyaya geldi.

ERKEK BEBEKLERDE POPÜLER İSİMLER: İLK SIRA 'YUSUF'UN

En çok tercih edilen isimlere bakıldığında erkek bebeklerden 3 bin 431'ine Yusuf, 3 bin 218'ine Miraç, 2 bin 776'sına Alparslan ismi verildi.

Ömer Asaf, Muhammet, Eymen ve Mustafa da en çok verilen isimler arasında yer aldı.

KIZ BEBEKLERDE ZİRVE 'ZEYNEP'İN

Kız bebeklerden 4 bin 959'una Zeynep, 3 bin 184'üne Elif, 3 bin 39'una Asya isminin verildiği görüldü.

Defne, Nehir, Asel, Ecrin de en çok tercih edilen diğer kız bebek isimleri olarak kayda geçti.

BÖLGERELE GÖRE DOĞUM ORANLARI

Bu yılın ilk 6 ayında en çok bebeğin dünyaya geldiği bölge Marmara oldu.

Marmara Bölgesi'nde 141 bin 716 bebek doğdu. Marmara'yı sırasıyla Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu, Akdeniz, Doğu Anadolu, Ege ve Karadeniz bölgeleri izledi. Zeynep, bölgelerde de kız bebeklere en çok verilen isim oldu.

Marmara ve Karadeniz'de Alparslan, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'de Yusuf, İç Anadolu'da Göktuğ, Ege'de Miraç erkek bebeklere en çok verilen isim oldu.

ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR DE ZEYNEP'İ TERCİH ETTİ

İstanbul'da erkek bebeklere en çok Alparslan, Ömer Asaf, Yusuf; kız bebeklere ise Zeynep, Asya ve Defne isimleri verildi. Ankara'da dünyaya gelen erkek bebeklere en çok Göktuğ, Alparslan, Ömer Asaf ismi verilirken kız bebeklerde en çok Zeynep, Asya ve Asel tercih edildi.

İzmir'de de kız bebeklerde Zeynep, Ankara ve İstanbul'da olduğu gibi en çok verilen isimler sıralamasında ilk sırada yer aldı. Defne ve Asel, bu ilde kız bebeklere en çok verilen ikinci ve üçüncü isim oldu. İzmir'de erkek bebeklerde en çok tercih edilen isimler sırasıyla Eymen, Kuzey ve Aras olarak gerçekleşti.

SADECE BİR BEBEĞE VERİLEN İSİMLER

Yılın ilk 6 ayında bazı isimler ise sadece tek bebeğe verildi. Bunlar arasında Arşa, Bereket, Pemir, Açelya Nez, Itır Sıla, İbrahim Halis, Abbas Ege, Cevdet Göktuğ, Derebey, Melek Eylül isimleri yer aldı.