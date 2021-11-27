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    Türkiye'nin ambulans uçakları, 154 hasta için 53 ülkeye uçtu

    Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçaklar, yurt dışında acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan vatandaşlara yardım eli uzatmak için 5 kıtaya havalandı. 154 hasta, Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alınd
    • AA
    • 27.11.2021 - 13:41
    • Güncelleme : 27.11.2021 - 13:43
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    Türkiye'nin ambulans uçakları, 154 hasta için 53 ülkeye uçtu

    Türkiye, dünyanın dört bir yanında acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan veya bulunduğu ülkede gerekli tedaviyi alamayan vatandaşlarının yardımına ambulans uçaklarla koşuyor.

    Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, yurt dışından kara veya deniz yoluyla Türkiye'ye nakledilmesi mümkün olmayan hastalar, hava ambulanslarıyla ülkeye getiriliyor.

    ADETA TAŞINABİLİR YOĞUN BAKIM ODASI VAR

    Ambulans uçaklarda, hastaların nakil sırasında tedavilerinin aksamaması için gerekli tüm donanımlar bulunuyor.

    Adeta taşınabilir yoğun bakım odası olan bu ambulanslar, acil durumlarda hastalara en hızla müdahalenin yapılmasına olanak sağlıyor.

    Türkiye nin ambulans uçakları, 154 hasta için 53 ülkeye uçtu #1

    AMBULANS UÇAKLAR 5 KITAYA UÇTU

    Bu yıl Avrupa, Asya, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika kıtalarındaki 53 ülkeden 154 hasta Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alındı.

    KKTC 14, Kosova ve Hollanda 10'ar, Fransa 7, Azerbaycan ve Lübnan 6'şar kişiyle, en fazla hastanın getirildiği ülkeler oldu.

    Bu ülkeleri 5'er hastanın getirildiği Libya, Ukrayna, Belçika, Portekiz ve Tanzanya ile 4'er hastanın nakledildiği Almanya, Kazakistan, Rusya ve İran izledi.

    Türkiye nin ambulans uçakları, 154 hasta için 53 ülkeye uçtu #2

    HASTA GETİRİLEN ÜLKELER

    Ambulans uçaklarla Romanya, Bosna Hersek, Özbekistan'dan 3'er, Irak, Bulgaristan, Gürcistan, Somali, İngiltere, Sırbistan, Türkmenistan, Arnavutluk, Umman, Macaristan, Moldova, Hindistan, Maldivler, Moritanya, Kuveyt, Liberya'dan 2'şer hasta getirildi.

    Birer hastanın nakledildiği ülkeler ise Suudi Arabistan, Mısır, Afganistan, Cibuti, Yunanistan, Kenya, ABD, Ürdün, İsviçre, Sudan, Polonya, Kırgızistan, Litvanya, Cezayir, Gabon, Senegal, Burkina Faso, Fas ve Ekvator Ginesi olarak kayıtlara geçti.

    Türkiye nin ambulans uçakları, 154 hasta için 53 ülkeye uçtu #3

    Türkiye nin ambulans uçakları, 154 hasta için 53 ülkeye uçtu #4

    Türkiye nin ambulans uçakları, 154 hasta için 53 ülkeye uçtu #5

    Türkiye nin ambulans uçakları, 154 hasta için 53 ülkeye uçtu #6

    Türkiye nin ambulans uçakları, 154 hasta için 53 ülkeye uçtu #7

    Türkiye nin ambulans uçakları, 154 hasta için 53 ülkeye uçtu #8

    Türkiye nin ambulans uçakları, 154 hasta için 53 ülkeye uçtu #9

    Türkiye nin ambulans uçakları, 154 hasta için 53 ülkeye uçtu #10

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