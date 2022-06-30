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    Türkiye'nin çocuk profili çıkarılacak

    Türkiye Çocuk Araştırması ile eğitim, sağlık, konut, çevre, kültür gibi birçok konuda 0-18 yaş aralığındaki çocukların koşullarının tespit edilmesi amaçlanıyor.
    • 30.06.2022 - 11:12
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    Türkiye'nin çocuk profili çıkarılacak

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde, çocukların profilini ortaya koymaya yönelik Türkiye Çocuk Araştırması'nın pilot çalışmaları başlatıldı.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, araştırmayla eğitim, sağlık, konut, çevre, kültür gibi birçok konuda 0-18 yaş aralığındaki çocukların içinde bulundukları koşulların tespit edilmesi amaçlanıyor.

    Araştırma süresi 30 Haziran-7 Temmuz 2022

    Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğinde yürütülen "Türkiye Çocuk Araştırması", İstanbul ve Şanlıurfa'da yapılıyor.

    Pilot illerdeki araştırma süresi 30 Haziran-7 Temmuz 2022 olarak belirlendi.

    Veriler nerelerde kullanılacak?

    Marmara Üniversitesi tarafından eğitim verilen anketörler, araştırma kapsamında belirlenen haneleri ziyaret ederek hazırlanan soruları yöneltecek.

    Elde edilecek verilerin çocuklar için geliştirilecek politika ve hizmetlerde kullanılması hedefleniyor.

    Araştırmadan sonra saha çalışması yapılacak

    Pilot araştırmadan sonra tüm illerde saha çalışmalarına geçilecek.

    AA’nın haberine göre araştırmanın bu yıl içinde tamamlanması planlanıyor.


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