Türkiye'nin de adımlarıyla Horseshoe Adası "özel koruma alanı" olacak Türkiye'nin bilimsel araştırma kampının bulunduğu Antarktika'nın Horseshoe Adası üzerinde 4 göl, Türkiye'nin de teklifiyle özel koruma alanı olacak.

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AA & Ensonhaber

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde, Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü yönetiminde gerçekleştirilen 8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin çalışmaları sürüyor.

Horseshoe Adası'nda devam eden araştırmalar, buzullardan eriyen suların ve kar yağışlarının beslediği su kütlelerini inceliyor. Bölgede yapılan çalışmaların sonuçları, bu göllerin taşıdığı doğal ve bilimsel önem dolayısıyla kısa sürede Antarktika Antlaşmalar Sistemi kapsamında özel koruma alanı (Antarctic Specially Protected Area, ASPA) ilan edilmesini bekliyor.

8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin Bilimden Sorumlu Sefer Lider Yardımcısı Dr. Atilla Yılmaz, Horseshoe Adası'nda birçok su kütlesinin bulunduğunu belirtti.

Yılmaz,

Kampımıza yakın bölgede bulunan göller, erişilebilir olmaları nedeniyle çok sayıda bilimsel projeye ev sahipliği yapıyor. Bu göllere kampımızdan yaklaşık 20 dakikalık bir yürüyüşle ulaşılabilmekte. Burada hem geçmişte hem de bu sefer dahilinde farklı çalışmalar gerçekleşti. Örneğin bu sefer kapsamında göllerde su ve sediment örneklerinde mikroplastiklerin varlığıyla ilgili incelemeler yapıldı.

dedi.

"Önümüzdeki aylarda özel koruma alanı ilan edilmesi bekleniyor"

Dr. Atilla Yılmaz, bu kadar güney enlemlerde nadir olarak görülen göllerin ekosistem açısından zengin su kütlelerine sahip olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu göllerin bilimsel önemi ve doğal hayata verdiği destek özelliği nedeniyle bu yıl içerisinde, hatta önümüzdeki aylarda, özel koruma alanı bölgesi ilan edilmesi planlanıyor. Özel koruma alanı uygulaması, Antarktika'da bilimsel değeri, estetik değeri ya da farklı değerleri yüksek bölgelerin korunması amacıyla geliştirilmiş bir sistem. Antarktika Antlaşmalar Sistemi dahilinde ülkeler sorumluluk alarak buradaki bölgelerin korunması için ekstra tedbirler koyuyor ve bir yönetim planı oluşturuyorlar. Bu yönetim planı dahilinde, 'burada ne yapılır, ne yapılmaz, nasıl hareket edilmeli, nelere izin verilir' gibi konular yer alıyor.

Atilla Yılmaz, geçen yıl başlattıkları bir girişimle Türkiye, Belçika ve Birleşik Krallık olarak Antarktika Antlaşmalar Sistemi'nde buranın özel koruma alanı bölgesi olması için teklif sunduklarını anımsatarak,

Bunun yönetim planını da yine işbirliği içerisinde hazırladık. 2024 yılındaki Antarktika Antlaşması Danışma Toplantısı'nda da bunlar tartışılacak ve onaylanacak diye düşünüyoruz.

diye konuştu.

"Buralarda bilimsel aktiviteler tüm hızıyla devam edecek"

Yılmaz, "özel koruma alanı" denilince "buralara hiçbir şekilde girilmeyecek veya çalışılmayacak" anlamına gelmediğini belirterek, buralarda bilimsel aktivitelerin tüm hızıyla devam edeceğini, ancak buranın ekosistemini ve doğal ortamını bozmamak için çeşitli önlemler alınacağını söyledi.

Göllerde birçok canlının yaşadığına değinen Yılmaz,

Buzullardan eriyen sularla beslenen bu göl ekosisteminde zooplanktonlar ve fitoplanktonlar başta olmak üzere birçok canlı yaşıyor. Bu göllerde iki farklı zooplanktonun yaşadığını biliyoruz. Hatta geçmişte yapılan çalışmalarda binlerce yıl öncesine ait plankton fosillerine rastlanılmış durumda. Bu da göllerin hem bilimsel hem de Antarktika'nın ekosistemi için olan önemini vurguluyor.

şeklinde konuştu.

Yılmaz, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü olarak Horseshoe Adası'ndaki göller için 2023 yılında başlattıkları bir çevresel izleme programı olduğunu kaydederek,

Her sene kampımızın yukarısında bulunan göllerde çeşitli fizikokimyasal parametreleri inceliyoruz. Bunun dışında su ve çökel (sediment) örnekleri alarak Türkiye'deki laboratuvarlarda kirletici miktarlarını inceliyoruz.

açıklamasında bulundu.

"İnsanlığın olumsuz etkisi maalesef buralarda da görünüyor"

Dr. Atilla Yılmaz, her ne kadar Türkiye'den ya da bütün ana karalardan binlerce kilometre uzakta ve izole bir yer olarak tanımlansa da insanlığın etkisinin maalesef Antarktika'da da görüldüğünü belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: