Petrol
94.66
0.57%
Euro
18.2413
-0.72%
Dolar
17.9122
0.02%
Altın
1.022
-0.85%
Borsa
275
0.00%
Bitcoin
415.219
-0.18%
BTXN Coin
8.10
-0.85%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C
    Türkiye’nin en genç festivali Üsküdar’da yapılacak

    Türkiye’nin en genç festivali Üsküdar’da yapılacak

    9-10-11 Ağustos’ta Sefo, Kolpa, Pinhani, İkilem, Derya Uluğ ve Ceza’nın sahne alacak Türkiye’nin en genç festivalinde, gençler unutulmaz akşamlar yaşayacak.
    • Haber Merkezi
    • 07.08.2022 - 14:54
    • Güncelleme : 07.08.2022 - 15:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Üsküdar Belediyesi, Türkiye’nin en genç festivalini düzenliyor…

    İstanbul'un en güzide tarihi ilçelerinden biri olan Üsküdar, bu festivale 9-10-11 Ağustos’ta ev sahipliği yapacak.

    3 günde 6 ünlü isim sahne alacak

    Harem etkinlik alanında düzenlenecek Üsküdar Fest 2022’de gençlerin sevdiği sanatçılar Sefo, Kolpa, Pinhani, İkilem, Derya Uluğ ve Ceza sahne alacak.

    Ücretsiz olacak

    Üsküdar’ı bilim, sanat ve kültür merkezi haline dönüştüren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Üsküdar Fest 2022, halka açık ve ücretsiz gerçekleşecek.

    Türkiye’nin en genç festivali Üsküdar’da yapılacak #1(Sefo)

    Türkiye’nin en genç festivali Üsküdar’da yapılacak #2(Kolpa)

    Türkiye’nin en genç festivali Üsküdar’da yapılacak #3(Pinhani)

    Türkiye’nin en genç festivali Üsküdar’da yapılacak #4(İkilem)

    Türkiye’nin en genç festivali Üsküdar’da yapılacak #5(Derya Uluğ)

    Türkiye’nin en genç festivali Üsküdar’da yapılacak #6(Ceza)


    İlginizi Çekebilir

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Tekirdağ'da hatalı park vatandaşları çileden çıkardı
    3. Sayfa

    Tekirdağ'da hatalı park vatandaşları çileden çıkardı

    CHP'li Tuba Torun'dan istifalar sonrası yeni paylaşım
    Gündem

    CHP'li Tuba Torun'dan istifalar sonrası yeni paylaşım

    Görüş Bildir