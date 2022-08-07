Türkiye’nin en genç festivali Üsküdar’da yapılacak

9-10-11 Ağustos’ta Sefo, Kolpa, Pinhani, İkilem, Derya Uluğ ve Ceza’nın sahne alacak Türkiye’nin en genç festivalinde, gençler unutulmaz akşamlar yaşayacak.

Üsküdar Belediyesi, Türkiye’nin en genç festivalini düzenliyor…

İstanbul'un en güzide tarihi ilçelerinden biri olan Üsküdar, bu festivale 9-10-11 Ağustos’ta ev sahipliği yapacak.

3 günde 6 ünlü isim sahne alacak

Harem etkinlik alanında düzenlenecek Üsküdar Fest 2022’de gençlerin sevdiği sanatçılar Sefo, Kolpa, Pinhani, İkilem, Derya Uluğ ve Ceza sahne alacak.

Ücretsiz olacak

Üsküdar’ı bilim, sanat ve kültür merkezi haline dönüştüren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Üsküdar Fest 2022, halka açık ve ücretsiz gerçekleşecek.

(Sefo)

(Kolpa)

(Pinhani)

(İkilem)

(Derya Uluğ)

(Ceza)