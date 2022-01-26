Türkiye’nin En İyi Gençlik Festivali Bitexen’in Adını Taşıyacak

Bitexen Teknoloji, Uludağ'da bu yıl 25.’si düzenlenen Winterfest etkinliğinin 3 yıllık ana ve isim sponsorluğunu imzaladı. Festival, 6-17 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek.

5 yıldır üst üste Türkiye’nin en iyi gençlik festivali ödülüne layık görülen ve bu yıl 25. kez düzenlenen Winterfest, Bitexen Teknoloji’yle 3 yıllık ana ve isim sponsorluğu imzaladı.

Uludağ'da 6-10 Şubat, 10-13 Şubat ve 13-17 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikte, Ceza, Sefo ve Ozan Doğulu Bitexen’in sahne sponsorluğuyla sahne alacaklar.

Festival sürecinde Bitexen tarafından üç ayrı etkinlik gününde after-ski ve teras partileri düzenlenecek.

Bitexen Teknoloji A.Ş. Hakkında

2018 yılında İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde kurulan Bitexen Teknoloji A.Ş., geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye’de FinTek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alıyor. Kendi sadakat coin’ini sektöre sunan şirket, Türkiye’nin en geniş ürün çeşitliliği ve işlem imkânı sunan Dijital Varlık Alım Satım Platformu Bitexen ile kullanıcılarına hizmet veriyor.