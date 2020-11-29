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    Türkiye’nin en kalitesiz havası Düzce’de ölçüldü

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme Merkezi’ne bağlı Sürekli İzleme Merkezi verilerine göre Türkiye’nin en kalitesiz havası Düzce'de ölçüldü.
    • İHA
    • 29.11.2020 - 09:38
    • Güncelleme : 29.11.2020 - 09:55
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    Türkiye’nin en kalitesiz havası Düzce’de ölçüldü

    Düzce’nin hava kirliliği durumu kırmızı alarm vermeye başladı.

    Temiz hava için 0 ila 50 arasında bulunması gereken endeks değeri 174’e kadar yükseldi.

    Düzce'nin ardından ikinci sırada 172 ile başkent Ankara yer aldı. En kalitesiz havaya sahip üçüncü şehir ise 171 endeks değeri ile Hakkari oldu.

    HAVASI EN TEMİZ ŞEHİR BURSA

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme Merkezine bağlı Sürekli İzleme verilerinden alınan bilgilere göre havası en temiz şehir Bursa oldu.

    Sanayi şehri olarak bilinen ve birçok sanayi kuruluşunun ilk tercih ettiği şehirlerden birisi olan Bursa’da hava kalite endeksi 10 olarak ölçüldü.

    Bursa’yı 11 endeks ile Kastamonu ve Bitlis takip etti.

    Türkiye’nin en kalitesiz havası Düzce’de ölçüldü ViDEO

    Türkiye’nin en kalitesiz havası Düzce’de ölçüldü #1

    Türkiye’nin 4 büyükşehirlerinden birisi olan İstanbul’da hava kalitesi 96 ile ölçülerek orta derecede olurken, İzmir’de 111 endeks ölçümü ile havası hassas olarak görüldü.

    Türkiye’nin batısında turist akınına uğrayan Antalya ise 54 endeks derecesi ile orta hava kalitesi ile ölçüldü.

    Türkiye’nin en kalitesiz havası Düzce’de ölçüldü #2

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