Türkiye'nin en kısa boylu kadını: Yokuşları çıkamıyorum

Boyu 72,6 santim olan ve Osmaniye'de yaşayan 32 yaşındaki Elif Kocaman, yürüyemediği için köyünün yolunun yapılmasını istedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan ve kemik hastalığından dolayı 1 yaşından sonra boyu hiç uzamayan 72,6 santim uzunluğundaki Elif Kocaman, 2010 yılında 'dünyanın en kısa boylu kadını' unvanı ile Guinness rekorlar kitabına girdi.

Elif Kocaman, rekoru, 2011 yılında 69 santimlik ABD'li üniversite öğrencisi Bridgette Jordan'a kaptırdı.

KÖYÜNE YOL İSTİYOR

Hala Türkiye’nin en kısa boylu kadını olma özelliğini taşıyan 32 yaşındaki Elif Kocaman, yaz aylarında yaşadığı Koçlu köyündeki yolun yapılması için çağrıda bulundu.

"YOKUŞLARI ÇIKAMIYORUM"

Yolda yürüyemediğini belirten Elif Kocaman, “Köyümün yolları bozuk, bu yolda yürüyemiyorum, özellikle şu yokuşu çıkamıyorum. Köyümün bu yolunun yapılmasını istiyorum.” dedi.