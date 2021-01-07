Türkiye'nin en kısa sokaklarından birisi Gaziantep'te

Kentteki tarihi Bey Mahallesi'ndeki 23 adımda biten Özışık Çıkmaz Sokağı, turist ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Gaziantep'in en eski yerleşim yerlerinden olan Bey Mahallesi'nde 5 ailenin yaşadığı Özışık Çıkmaz Sokağı, 'kısa olma özelliği' ile turistlerin ilgisini çekiyor.

Sokağı ziyaret eden bazı turistler girişte ve tabelanın altında fotoğraf çektirirken, kimi de sokağın bu kadar kısa olmasına inanmayarak adımları ile tek tek sayıyor.

Söz konusu sokak ise 23 adımda bitiyor.

"ARAÇLA GİREMİYORUZ"

31 yıldır aynı sokakta yaşayan Ahmet İnce, mahallesini çok sevdiğini belirtti.

Ahmet İnce, "Burası en dar ve en kısa sokaklardan birisi. Burada yaşamanın avantajları da var dezavantajları da. Şehrin merkezi konumunda en sessiz sakin yerlerden birisi. Bunu yanı sıra araçla giremiyoruz. Araçla girmeye çalıştığımız zaman sıkıntı oluyor. Otantik bir yer. Herkesin gezip görmek istediği yerlerden birinde yaşamak ayrıcalık. Burada yaşamaktan mutluyum." dedi.

Sokağı gezenlerden Fazilet Duygu Danabaş, "Bu mahalleye sürekli fotoğraf çekmek için geliyorum. Dikkatli bakınca gerçekten kısa. Burada bu şekilde çıkmaz sokakların sayısı fazla. Ama en kısa ve dar olanı sanırım bu sokak." diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Ahmet Yavuz ise sokağın bu kadar kısa olmasına inanmayarak yanındaki arkadaşıyla birlikte adımları ile tek tek saydı.

Türkiye’nin en kısa sokaklarından birisi sadece 23 adım