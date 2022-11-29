Türkiye'nin en küçük ilçesi Bayramören'de 476 kişi yaşıyor

Türkiye'nin en az nüfusuna sahip ilçesi olan Çankırı'nın Bayramören ilçesi, huzurlu ortamı ve doğal havasıyla sadece 476 kişiye ev sahipliği yapıyor.

Çankırı'nın merkezine 117 kilometre uzaklıktaki Bayramören, 1990 yılında ilçe oldu.

Türkiye genelinde Bayramören kütüğüne kayıtlı 24 bin 292 kişi bulunuyor.

İlçeye bağlı sadece 3 mahalle ve 27 köy bulunuyor olması sebebiyle sakin ve huzurlu bir hayat yaşanıyor.

Kastamonu sınırında, etrafı dağlar ve ormanlarla çevrili Bayramören ilçesinde yaz aylarında nüfus artıyor.

Sakinlik ve huzurun ilçesi

İlçede bulunan yaklaşık 250 yıllık olduğu tahmin edilen Bayramören Tarihi Ahşap Köprüsü ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Önemli asayiş olayının yaşanmadığı ilçe, vatandaşlara huzurlu bir yaşam sunuyor.

"Türkiye'nin en küçük ilçesiyiz"

Bayramören Belediye Başkanı Halil Muratoğlu, ilçenin Türkiye'nin en küçük ilçe merkezi olduğunu söyledi. İlçede yaz aylarında nüfusta yoğunluk yaşandığını belirten Muratoğlu, "Nüfusumuz resmi kayıtlarda 476 olarak görünüyor. Nüfus yaz aylarında gurbetteki vatandaşlarımızın ilçeye gelmesiyle üç-beş katı yükseliyor. Köylerimizin nüfusuyla Türkiye'de 'en küçük ilçe' değiliz ama ilçe merkez nüfusunu baz alacak olursak, Türkiye'nin en küçük ilçesiyiz." dedi.

Bölge halkına daha güzel hizmet verebilmek için ilçe nüfusunun artırılmasını hedeflediklerini dile getiren Muratoğlu, hemşehrilerine ikametlerini Bayramören'e aldırmaları çağrısında bulundu.

En güzel uçuş yerlerinden biri oldu

İlçede uluslararası yamaç paraşütü şampiyonası düzenlendiğine dikkati çeken Muratoğlu, "İlçemizdeki pistlerin yarışmacılar tarafından çok beğenildiği, dünya çapında, Türkiye'de de öncelikli, en güzel uçuş yerlerinden olduğu söyleniyor." ifadesini kullandı.

"Burada temiz hava alıyorum"

İlçe sakinlerinden 76 yaşındaki Mutlu Pamukçuoğlu da Ankara'da yaşadığını, 1995 yılında emekli olduktan sonra yaz aylarını ilçede geçirdiğini söyledi.

AA'nın haberine göre, ilçenin genellikle yaşlı nüfusa sahip olduğunu belirten Pamukçuoğlu, "Burada temiz hava alıyorum, seviyorum burayı. Yazın nüfus artar, bizim gibi emeklilerin çoğu gelir, burada evine bakar, havasını alır, bahçesiyle ilgilenir." dedi.