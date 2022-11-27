Sakarya’da 3’üncüsü düzenlenen Tepeli Kostüm Güvercinleri Festivali'nde 1 milyon liraya alıcı bulan güvercin de yer aldı.

51 farklı ilin yanı sıra Almanya’dan da üyesi bulunan Tepeli Kostüm Güvercinleri Derneği’nce Sakarya’da 3. Tepeli Kostüm Güvercinleri Festivali düzenlendi.

Güvercin sevdalılarının bir araya geldiği organizasyonda farklı farklı ırklardan bin 500’ün üzerinde güvercin sergilendi.

Yarışma yapıldı

Farklı ırkları besleyen güvercin severlerin katıldığı festivalde, ‘künyeli’, ‘öntepe’, ‘çifttepe’ ve ‘arkatepe’ diye tabir edilen, tepeli kostüm güvercinlerinin 19 ayrı kategoride, kendi ırklarının taşıdıkları özelliklere göre puanlandırıldığı bir yarışmada yapıldı.

Yarışmada, ülkenin farklı illerinden gelen 12 kişilik hakem heyeti tarafından puanlamalar yapıldı.

Her kategoride 1, 2 ve 3’üncü seçilen güvercin sahiplerine ödülleri de takdim edildi.

Türkiye'nin en pahalı güvercini Sakarya'da sergilendi VİDEO

1 milyon liralık güvercin

İHA'nın haberine göre; 1 milyon liraya satılarak Türkiye'nin en pahalı güvercini de sergilendi. Yoğun katılımla gerçekleşen festivalde, barışın simgesi olan güvercin ile insanlar arasındaki birleştirici ve bütünleştirici özelliği de yaşatmak ve yaygınlaştırmak hedeflendi.

"Bu festivali bayrama benzetiyorum"

Festivale İstanbul’dan geldiğini belirten Selahattin Kaymaz, “İstanbul’dan geliyorum, Tepeli Kostüm Güvercinleri Derneği üyesiyim. Her sene üzerine koya koya gelinen bir festival. Ben de severek geliyorum. Bu sene de ziyaret etmek nasip oldu ve geldim. Kostüm güvercinleri besleyen arkadaşlarız, ben de onlardan bir tanesiyim. Naçizane gönül vermiş bir arkadaşınızım. Genelde klasiktir; işte kuşu sevmeyen buna gönül vermemiş olmayan insanlar bilemez derler ama bence hayvan sevgisi, merhamet sahibi her insanda olmalı ve burası merhamet sahibi insanların buluştuğu bir yer. Ben bu festival alanını bayrama benzetiyorum, bayramlarda uzaktan akrabalar bir araya gelir ve kaynaşırlar. Bu festivallerde bu gibi heyecanların yaşandığı, paylaşıldığı bir alan. Burada olmaktan çok mutluyum.” diye konuştu.